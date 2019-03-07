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Украина выбирает президента: что обещают кандидаты

Сегодня, 20:53

Претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам

Украина выбирает президента: что обещают кандидаты Политика Претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам

Претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. Одни думают, как увеличить продолжительность жизни украинцев. Другие обещают, что досрочно уйдут в отставку, если не выполнят программу.

Обещания, как присяга! Перед десятками телекамер Юлия Тимошенко обязуется выполнить кандидатскую программу. Подписывает документ, который определяет конкретные шаги: вернуть Украине Крым, восстановить мир на Донбассе, снизить цены на газ, перезапустить медицинскую и налоговую системы. Среди пунктов и доступное образование, и пенсии от 4 тысяч гривен. По словам Тимошенко, если не выполнит всех обещаний, самая уйдет с должности президента.

Трехразовое питание в школах за счет госбюджета обещает Олег Ляшко. Политик в Кировоградской области. Говорит, сейчас есть все возможности реформировать образовательную отрасль. Построить новые школы и обеспечить детей необходимыми учебными материалами и доступом в интернет.

Увеличить продолжительность жизни украинский на 7 лет обещает Сергей Тарута. Сегодня он в Житомире. Политик убежден, развитие здравоохранения – залог сильной нации.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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Тег выборы, Украина, выборы 2019

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