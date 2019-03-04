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ЦИК снова увеличил расходы на выборы президента Украины

Сегодня, 19:33

Теперь стоимость президентских выборов составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн

Фото: Анатолий Бойко
ЦИК снова увеличил расходы на выборы президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg Новости Теперь стоимость президентских выборов составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн

Расходы на выборы президента – их подготовку и проведение – были увеличены более чем на 6 млн гривен. Соответствующее решение в ходе заседания 4 марта утвердила Центральная избирательная комиссия, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн", – говорится в сообщении.

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Дополнительные средства будут выделены из резервных средств ЦИК.

Кроме того, были в заграничном избирательном округе зарегистрировали 5 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" и, таким образом, следить за нарушениями избирательного процесса за пределами Украины на сегодняшний день готовы 28 официальных наблюдателей от двух общественных организаций.

Напомним, изначально расходы Центризбиркома на очередные президентские выборы должны были составить чуть более 266 млн грн.

Позже, как уже сообщалось, ЦИК увеличила их почти на 9,95 млн гривен, объяснив это тем, что первоначальные сметы составлялись из расчета участия в выборах 25, а не 44 кандидатов.

Стоит отметить, что количество участников в выборах президента уже снизилось – сперва о решении снять свою кандидатуру заявил председатель политсилы "Самопомич" Андрей Садовый, а позже – кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап. Оба снялись в пользу Анатолия Гриценко.

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Тег деньги, ЦИК, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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