Украина выбирает президента: для безопасности задействуют рекордное количество правоохранителей

До выборов президента Украины осталось пять дней

Украина выбирает президента: для безопасности задействуют рекордное количество правоохранителей 2019-03-26T22:58:00+02:00 Политика До выборов президента Украины осталось пять дней

На улицах, возле участков и даже с воздуха. Для безопасности во время выборов в этом году задействовали рекордное количество полицейских, спасателей и нацгвардейцев. А на участках за прозрачностью воле выявления присматривать целая армия наблюдателей.

Более 36 тысяч наблюдателей от украинских общественных организаций и почти 2,5 от других государств. Такого количества людей, которые будут следить за прозрачностью волеизъявления, в Украине еще не было. Своих представителей к нам направят 19 международных организаций и 17 государств.

А вот россиянам нельзя. Хоть они и пытались "протиснуться" в составе ОБСЕ.

"Двадцать четыре человека не зарегистрированы, поскольку они являются гражданам страны агрессора. Украинская сторона с самого начала сообщила о том, что у нас есть соответствующий закон, и мы будем действовать в рамках украинского законодательства", – заявил Евгений Радченко, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

Кроме наблюдателей, за гонкой наблюдать еще более 135 тысяч силовиков. Со вчерашнего дня они уже на страже.

"Весь личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный режим несения службы. Уже мы обеспечиваем охрану 199 окружных избирательных участков. С 28-го марта начинаем завозить бюллетени из окружных избирательных комиссий в участковые", – говорит Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Уже с 28 марта все участки будут круглосуточно охранять. Однако силовики могут дежурить на улице рядом, но не внутри.

"В случае возникновения правонарушений полицейский может приглашаться председателем УИК, его заместителем или секретарем исключительно для совершения действий по восстановлению правопорядка и на время, необходимое для таких действий", – заявляет Александр Фацевич, заместитель председателя Нацполиции.

В случае необходимости привлекут Нацгвардию. Контролировать ситуацию будут даже с воздуха.

"Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в регионах будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС Украины. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в период выборов в готовности находиться 370 человек личного состава и 135 единиц техники", – говорит Николай Чечеткин, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все участки, где будут проходить выборы, уже проверили. Большинство нарушений успели устранить.

Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.

Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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