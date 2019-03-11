Украина выбирает президента: главное за 11 марта

Продолжается предвыборное турне кандидатов по регионам

Украина выбирает президента: главное за 11 марта 2019-03-11T21:37:00+02:00 Политика Продолжается предвыборное турне кандидатов по регионам

Увеличить выплаты по уходу за людьми с инвалидностью до уровня минимальной зарплаты и создать достойные условия для малого и среднего бизнеса. Предвыборное турне кандидатов в президенты по регионам продолжается.

Впервые в истории. В этом году больше половины общей сметы государства составляют местные бюджеты. А это более 500 миллиардов гривен. Такие финансовые возможности у громад появились, благодаря децентрализации, заявил Петр Порошенко. И ее результаты уже видят люди на местах по всей стране.

"Я буду выступать гарантом продолжения децентрализации. Продолжение программы, которая была начата мной в 14 году. Эта программа децентрализации является частью фундамента, заложенного в последние годы. Судьба децентрализации решается сейчас. Во многом успехи децентрализации обязаны позиции моей команды. Есть политики, стиль которых, к сожалению, ручное управление сверху донизу, и они сейчас хотят изменить ситуацию. Нам с вами вместе, объединившись, нужно противостоять этой угрозе", – заявил Порошенко.

Желанная встреча. Сегодня в Тернопольской области Олегу Ляшко передали письмо с особой просьбой. Пожилая женщина, прикованная к постели, просила политика ее навестить. Евгения – инвалид первой группы, живет на минимальную пенсию, а дочь за ее уход получает от государства 25 гривен в месяц. Политик уверен, что выплаты по уходу за близким человеком должны быть не менее минимальной зарплаты.

"Я вам хочу сказать, я поменяю закон, чтобы государственная помощь по уходу за вашей мамой была не менее минимальной зарплаты и это шло в стаж, чтобы вы пенсию получали. Потому что вы за мамой ухаживаете, вы этот крест несете, должно идти в стаж уход за инвалидом, пенсия, чтобы была и государственная помощь не меньше минимальной зарплаты", – заявил Ляшко.

Поддержка промышленности и создание пяти миллионов новых рабочих мест. Меморандум о сотрудничестве подписали Александр Вилкул и Федерация работодателей Украины. Там говорят – им импонируют инициативы кандидата. В частности, снижение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса и предоставление льготных кредитов. Так, уверен оппозиционер, появится возможность возродить экономику и наполнить бюджет страны.

"Украина – на последнем месте в Европе по уровню зарплат. Около 10 млн украинцев вынуждены работать за границей, чтоб прокормить свои семьи. После победы я построю сильную экономику, чтоб украинцы получили работу с достойной заработной платой на родине. Мою программу по восстановлению предприятий уже поддержали металлурги, шахтеры, судостроители. Сегодняшняя встреча с предприятиями Федерации работодателей – фундамент будущей общей работы", – заявил Вилкул.

Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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