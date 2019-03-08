В Украине утвердили форму и текст бюллетеня на выборы президента

Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке

Фото: Анатолий Бойко

В Украине утвердили форму и текст бюллетеня на выборы президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb7/a8e/5c7fb7a8e9476.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb7/a8e/5c7fb7a8e9476.jpg 2019-03-08T10:25:48+02:00 Новости Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня на украинском языке напечатают только с одной стороны на листе размером 20х80 см песочного цвета с защитными элементами.

Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, которые изложены в постановлении о регистрации кандидатов. После отмены регистрации пяти кандидатов бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов в президенты и сведения о них.

Номер избирательного участка будет напечатан высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Избирательные бюллетени напечатают в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 7 марта.

Кроме того, ЦИК создала комиссию, которая состоит из 14 представителей кандидатов в президенты. Эта комиссия будет контролировать изготовление бюллетеней на ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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