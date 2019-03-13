Украина выбирает президента: главное за 13 марта

Кандидаты говорили о преодолении бедности и поддержке образования

Украина выбирает президента: главное за 13 марта 2019-03-13T22:13:00+02:00 Политика Кандидаты говорили о преодолении бедности и поддержке образования

У кандидатов в президенты выдался насыщенный день. Основные темы, которые поднимали с избирателями – как преодолеть бедность, возродить отечественную промышленность и поддержка образования.

Обновленная школа для сотен учеников. Отремонтированный учебное заведение в селе Заставна Черновицкой области посетил Олег Ляшко. Политик добился выделения восьми миллионов гривен госсубвенции на ремонт. Здесь утеплили стены, обновили крышу и обустроили современную спортивную площадку.

"Восстановление внутреннего рынка, увеличение зарплат, вернуть человека в село и перспективу в село. В отличие от всех других, которые идут и только обещают, за моей спиной пример моей работы , так должна работать вся власть. Так вот восстановить страну и восстановить эту школу. У людей все забирают: лечиться негде, школы нет, ФАПов нет, ничего нет, кто здесь останется? Где Украина с таким будущим? Поэтому только радикальное изменение политики, наведения порядка, наведение дисциплины, восстановление, и с большой свалки превратить Украину в большую стройку", – заявил он.

Украина привлекательна для инвестиций. Страна уверенно поднимается в рейтинге легкости ведения бизнеса, заявил Петр Порошенко на встрече с общественностью в Черниговской области. Говорит – это не просто цифры. Это целенаправленные шаги в борьбе с бедностью.

"Моя и наша общая задача окончательно эту бедность победить. Именно поэтому нашим приоритетом сейчас будет экономика, экономка и еще раз экономика, так как только быстрым поднятием и прорывом в экономике мы сможем преодолеть бедность. Прорыв – это не просто цифры и индексы, и рейтинги. Украина за 5 лет поднялись со 153 места в рейтинге Всемирного банка на 71 в мире", – заявил Порошенко.

Приватизацию государственных предприятий нужно приостановить. Заявил Александр Вилкул во время визита на Одесский припортовый завод. Считает, продажа в том числе и этого предприятия в условиях экономического кризиса не выгоден. Необходимо восстановить промышленность и уже после того принимать решения в соответствии с интересами и работников предприятий. Александр Вилкул говорит, что имеет план "Новой индустриализации": господдержка, льготное кредитование предприятий и привлечение иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест.

"Сзади меня стоит неработающее оборудование. Это оборудование, которое 40 лет работало. И вот последние года три мы работаем только три месяца в году, девять месяцев стоим. А оно создано, чтобы работать круглосуточно, без выходных, без праздников. Тогда получается эффективная работа, тогда получаются зарплаты, налоги для страны", – заявил Валерий Севастьянов, заместитель директора Одесского припортового завода.

"Одесский припортовый – это градообразующее флагманское предприятие. Это курица, которая несла золотые яйца. Миллиарды платила в бюджет Украины. Сегодня половина трудового коллектива уже разъехалась на заработки по всему миру. А те, кто еще остался, еле-еле выживают. Я восстановлю предприятие. Я дам украинцам здесь на родине достойную работу с высокой заработной платой. А все мародеры ответят по закону", – отметил Вилкул.

Через экономический рост – к новым социальным стандартам. О достойных зарплатах, перспективах для молодежи, современной медицине и образовании - Юлия Тимошенко говорила с представителями Федерации профсоюзов Украины. Политик предлагает снизить налоговое давление на предпринимателей, предоставить им кредиты под 3 процента годовых и вдвое уменьшить цену на газ. Это создаст условия, чтобы украинцы не выезжали за заработком.

"Миллион уехал. Кто? – молодежь, люди, имеющие образование, люди имеющие конкретные профессии и люди, которые умеют работать и люди активные, которые не хотят сидеть там, где им не комфортно, они уехали. У меня есть тот приоритет, который определен новым курсом, а это образование, воспитание. Образование, наука – вот наш приоритет. Я планирую обеспечить финансово этот приоритет, обеспечить организационно этот приоритет", – заявила Тимошенко.

Инвестиции и поддержка промышленности. Сергей Тарута посетил Днепровский металлургический комбинат. Говорит – имеет 10 летний план развития отрасли. Среди главных пунктов инновационная модернизация и дешевые кредиты на восстановление производства.

"Промышленность является основой экономики нашей страны. Необходимо обеспечить правильную стратегию инновационной модернизации каждого промышленного предприятия, в том числе и Днепровского металлургического комбината, у предприятия есть будущее, программа развития на будущие 10 лет освоения новых видов продукции. Модернизация приведет не только к увеличению производительности, но и к повышению экологии", – заявил он.

Напомним, накануне кандидаты, путешествуя по регионам, озаботились вопросом, как освободить минимальные зарплаты от налогов и снизить пенсионный возраст.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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