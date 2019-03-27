Украина выбирает президента: главное за 27 марта
Предварительные результаты выборов украинцы узнают уже в воскресенье вечером
Как проголосует Украины на президентских выборах станет известно максимум через 10 дней после выборов. Именно столько времени, по закону, у ЦИК есть для подсчета голосов. И предварительные результаты украинцы узнают уже в воскресенье вечером. Их объявят социологи.
Их результаты появляются задолго до официальное подсчета ЦИК. Их ждут каждый раз после выборов и закрытия участков. Задача экзит-полов не только подсчитать количество голосов за кандидатов, но и определить насколько честно прошли выборы.
Экзит-пол - опрос избирателей на выходе с участков в день голосования для прогнозирования результатов до объявления официальных данных.
Обычно опросы проводят сразу несколько компаний и каждая представляет собственные результаты. Но в это воскресенье украинцев ждет и общенациональное масштабное исследование. Его совместно проведут три социологических института. Опросят не менее 17-ти тысяч человек на 400 участках. Анонимно и выборочно. Например, каждого 12-ого.
"Если мы решили опросить, скажем, не вас, а вашего соседа, который вышел за вами, то не потому, что он выглядит привлекательнее или интереснее для нас. А потому, что он 12-й, 15-й или 18-й. Нам важно , чтобы именно этот человек принял участие в опросе, а не определенные добровольцы. Потому что если добровольцы подойдут, это обычно люди, которые ангажированы, и которые своими ответами будут смещать результаты опроса, – говорит Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии.
Это займет всего несколько минут.
"Гражданин получает анкету. Он заполняет так, чтобы никто не видел, за кого он проголосовал, свои пол, возраст, образование и, когда он принял решение. На любой вопрос можно не отвечать. Складывает анкету и опускает в ящик", – говорит Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова.
Дополнительные вопросы задают, чтобы проанализировать, у кого из кандидатов избиратели более образованные, у кого – моложе или старше. Но главная задача экзит-пола проконтролировать результаты выборов. О фальсификациях свидетельствует разница с официальными данным Центризбиркома, превышающая 4 с половиной процента.
"Экзит-полы очень важны, чтобы сказать решающее слово. Потому что в последнее время заявления политиков ... большинства из них, что выборы будут сфальсифицированы, ну, извините, проводите экзит-полы. Это будет надежным доказательством для того, чтобы подтвердить или, может, не подтвердить честность выборов," – говорит Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы".
Финансируют экзит-полы институты ЕС, США, Канады, Чехии и Международный фонд "Возрождение". На два тура президентских и парламентских выборов осенью они предоставили около полумиллиона долларов.
"На результаты может повлиять только конкретный гражданин, который принял или не принял участие в опросе, и искренность его ответов," – говорит эксперт.
Это, говорят эксперты, действенный механизм общественного контроля. Поэтому важно, чтобы украинцы с умом отнеслись к интервьюерам на выходе с участков и не убегали от ответов.
До выборов президента Украины осталось всего несколько дней, и "Сегодня", заручившись поддержкой экспертов, разобрались в избирательных тонкостях.
Ранее стало известно, что ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. На заседании в понедельник были зарегистрированы еще 324 официальных наблюдателя.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 27 марта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Увеличение зарплат медикам и переход на американское ядерное топливо: что обещают кандидаты в президенты
У кандидатов считанные дни, чтобы очаровать украинских избирателей
Продажа голоса на выборах: эксперты предупредили о серьезных последствиях
Юристы предупреждают: уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос
Накануне выборов силовики проверили все избирательные участки
Правоохранители готовы не только выехать на проблемные места в день голосования, но и даже прилететь
Выборы президента-2019: в МВД назвали количество нарушений
Больше всего поступает сообщений в полицию о незаконной агитации, отметили в министерстве