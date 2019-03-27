Украина выбирает президента: главное за 27 марта

Предварительные результаты выборов украинцы узнают уже в воскресенье вечером

Украина выбирает президента: главное за 27 марта 2019-03-27T23:16:00+02:00 Политика Предварительные результаты выборов украинцы узнают уже в воскресенье вечером

Как проголосует Украины на президентских выборах станет известно максимум через 10 дней после выборов. Именно столько времени, по закону, у ЦИК есть для подсчета голосов. И предварительные результаты украинцы узнают уже в воскресенье вечером. Их объявят социологи.

Их результаты появляются задолго до официальное подсчета ЦИК. Их ждут каждый раз после выборов и закрытия участков. Задача экзит-полов не только подсчитать количество голосов за кандидатов, но и определить насколько честно прошли выборы.

Экзит-пол - опрос избирателей на выходе с участков в день голосования для прогнозирования результатов до объявления официальных данных.

Обычно опросы проводят сразу несколько компаний и каждая представляет собственные результаты. Но в это воскресенье украинцев ждет и общенациональное масштабное исследование. Его совместно проведут три социологических института. Опросят не менее 17-ти тысяч человек на 400 участках. Анонимно и выборочно. Например, каждого 12-ого.

"Если мы решили опросить, скажем, не вас, а вашего соседа, который вышел за вами, то не потому, что он выглядит привлекательнее или интереснее для нас. А потому, что он 12-й, 15-й или 18-й. Нам важно , чтобы именно этот человек принял участие в опросе, а не определенные добровольцы. Потому что если добровольцы подойдут, это обычно люди, которые ангажированы, и которые своими ответами будут смещать результаты опроса, – говорит Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии.

Это займет всего несколько минут.

"Гражданин получает ​​анкету. Он заполняет так, чтобы никто не видел, за кого он проголосовал, свои пол, возраст, образование и, когда он принял решение. На любой вопрос можно не отвечать. Складывает анкету и опускает в ящик", – говорит Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова.

Дополнительные вопросы задают, чтобы проанализировать, у кого из кандидатов избиратели более образованные, у кого – моложе или старше. Но главная задача экзит-пола проконтролировать результаты выборов. О фальсификациях свидетельствует разница с официальными данным Центризбиркома, превышающая 4 с половиной процента.

"Экзит-полы очень важны, чтобы сказать решающее слово. Потому что в последнее время заявления политиков ... большинства из них, что выборы будут сфальсифицированы, ну, извините, проводите экзит-полы. Это будет надежным доказательством для того, чтобы подтвердить или, может, не подтвердить честность выборов," – говорит Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы".

Финансируют экзит-полы институты ЕС, США, Канады, Чехии и Международный фонд "Возрождение". На два тура президентских и парламентских выборов осенью они предоставили около полумиллиона долларов.

"На результаты может повлиять только конкретный гражданин, который принял или не принял участие в опросе, и искренность его ответов," – говорит эксперт.

Это, говорят эксперты, действенный механизм общественного контроля. Поэтому важно, чтобы украинцы с умом отнеслись к интервьюерам на выходе с участков и не убегали от ответов.

До выборов президента Украины осталось всего несколько дней, и "Сегодня", заручившись поддержкой экспертов, разобрались в избирательных тонкостях.

Ранее стало известно, что ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. На заседании в понедельник были зарегистрированы еще 324 официальных наблюдателя.

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