Украина выбирает президента: главное за 4 марта

Около четверти украинцев до сих пор не определились со своим кандидатом, эксперты дали совет

Украина выбирает президента: главное за 4 марта 2019-03-04T21:33:00+02:00 Политика Около четверти украинцев до сих пор не определились со своим кандидатом, эксперты дали совет

До выборов осталось менее четырех недель, а около четверти украинцев до сих пор не определились со своим кандидатом. На что стоит обращать внимание, выбирая лучшего для себя претендента, чтобы потом не кусать локтей, команда "Сегодня" поинтересовалась у экспертов, разбирающихся в большой политике.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук дает советы, как выбрать достойного кандидата. Выбор не из легких, поэтому нужно крайне тщательно изучить личность.

"На конкретных вопросах человек раскрывается. Он может балаболить, сколько угодно. Но если вы зададите вопрос, а как сделать это? Конкретно. И здесь человек поплывет, если он никогда не делал, ничего не знает", – говорит Леонид Кравчук, первый президент Украины.

Сначала следует проанализировать обещания и понять, имеет ли президент полномочия на то, чтобы их выполнить.

"А что может сделать президент? Президент у нас, условно говоря, заведует внешней политикой, он является главнокомандующим. И таким образом он назначает на все высшие военные должности, он является гарантом прав и свобод человека, он имеет возможность вносить те или иные законопроекты в Верховную Раду", – говорит Николай Хавронюк, эксперт Центра политико правовых реформ.

Например, экономика – не президентская парафия. Поэтому если и дают обещание что-то в ней изменить должны представить план и команду, которая будет их воплощать.

Специалист по политической риторике уверяет: большинство политиков посылают так называемые извещения "маячки", благодаря которым электорат признает политика "своим" кандидатом. Политтехнологи даже корректируют бытовое поведение претендента.

"Конкретно для своей целевой аудитории человек демонстрирует качества, которые они сочтут своими", – говорит Наталья Романь, специалист по политической риторике, политконсультант.

Чтобы не обмануться, эксперты советуют следить за реакцией кандидатов в неожиданных ситуациях. К примеру, во время дебатов. Там можно оценить и образованность человека и его умение оппонировать.

"Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера. Важны не образы кандидатов, не яркость предвыборных кампаний, а то, как он ведет себя в реальной жизни", – говорит Святослав Вакарчук, музыкант.

Эксперты уверены: умение дать отпор – важнейшее. Будущему президенту придется не раз садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Оценивать советуют не только обещания кандидата но и его умение держаться на публике, но и ближайшее окружение. Ведь короля делает свита, как говорил итальянский мыслитель Макиавелли. Именно от людей вокруг претендента зависят его репутация и успешность достижения поставленных целей.

Журналист Дмитрий Гордон говорит: именно поэтому призвал всех кандидатов в президенты показать свои команды.

Учитывать надо и достижения кандидата в политике или экономике.

А еще специалисты советуют поинтересоваться банальным вопросом, насколько совершенно претендент владеет иностранными языками.

Важно понять позицию кандидата относительно дальнейших отношений с Россией. Ведь большинство претендентов обещают закончить войну с агрессором. Но мало кто конкретизирует, каким именно способом.

Тем временем в Украине продолжается президентская гонка.

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Объединения оппозиционных сил. Сегодня на форуме мира Александра Вилкула поддержали сразу три политические партии "Христианские социалисты", "Партия мира" и "Сильная Украина". Их лидеры первыми поставили подписи под "Общей инициативой мира". К сплочению призвали все штабы оппозиционных кандидатов.

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Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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