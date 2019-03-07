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Украина выбирает президента: главное за 7 марта

Сегодня, 20:39

Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Вилкула

Украина выбирает президента: главное за 7 марта Политика Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Вилкула

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Наши" Евгений Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Он решил поддержать другого кандидата в президентской гонке Александра Вилкула.

"Мы решили объединить наши политические силы, и буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране. Я прошу всех своих сторонников поддержать Александра Вилкула на предстоящих выборах", – заявил Мураев.

Александр Вилкул уверен, вместе удастся преодолеть давление власти, закончить войну и обеспечить гражданам достойные условия жизни.

Политолог Кость Бондаренко считает, такое объединение дает Александру Вилкулу существенное преимущество в борьбе с экс-товарищем по партии.

"Острая борьба ведется на юго-востоке. Фактически, электорат (разделяется) между Александром Вилкулом, лидером "Оппозиционного блока" и Юрием Бойко, который несколько сдал позиции", – говорит Кость Бондаренко, политолог.

Терять популярность Юрий Бойко стал, говорит эксперт, когда разорвал связи с "Оппозиционным блоком".

Уже завтра комиссия утвердит окончательный список участников выборов.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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Тег выборы, вилкул, Мураев, выборы 2019

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