Украина выбирает президента: кандидаты будут гостями в эфире "Главная тема. Выбор "

Сегодня вечером Юлия Тимошенко будет в гостях у Елены Кот

Украина выбирает президента: кандидаты будут гостями в эфире "Главная тема. Выбор " 2019-03-08T21:02:00+02:00 Политика Сегодня вечером Юлия Тимошенко будет в гостях у Елены Кот

"Главная тема. Выбор "- сегодня, 8 марта – о темах, самых болезненных для всех украинцев. Как повысить зарплаты и пенсии? Возможно ли снизить тарифы на коммунальные услуги и стабилизировать цены на продукты.

Сегодня вечером Юлия Тимошенко будет в гостях у Елены Кот. На этот раз задача у кандидата будет непростая. Вопросы ей будут задавать сразу три весьма опытных журналиста. К Елене Кот присоединятся Анна Панова и Олег Панюта.

Но и это еще не все. Вопросы от журналистов – это одно. А вот дать достойный ответ опытному политику, который знает факты и оперирует цифрами не хуже самого кандидата – совсем другое. И сегодня этим человеком станет Арсений Яценюк.

"Юлия Владимировна была дважды премьер-министром и сейчас баллотируется на высший пост в стране. Основа ее программы – это социальная политика. И это самое важное, что интересует сегодня граждан Украины. Заработная плата, их работа, их будущее. Выборы президента – это выборы будущего Украины. Я хочу задать интересующие каждого украинца вопросы", – отметил он.

Какие вопросы поставит Арсений Яценюк Юлии Тимошенко. А главное – какой ответ получит украинский народ – увидите ровно в 21.00 в "Главной Теме. Выбор".

"Хотя сегодня в стране официальный выходной, но мы на страже. Тем более, есть что обсудить. Одна из последних предвыборных новостей – Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Почему именно такая конфигурация? Почему тянули до последнего? И что дальше ждать избирателям от объединения оппозиционных сил. Обо всем этом спросим у них лично. И Евгений, и Александр, придут в нашу студию", – рассказала ведущая программы Елена Кот.

По ее словам, каждый зритель может задать свой вопрос и Александру Вилкулу, и Евгению Мураеву, а также Юлии Тимошенко. Кстати, можно не ждать начала эфира, а оставлять свои вопросы гостям еще до его начала на странице канала Украина в Фейсбуке.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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