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Украина выбирает президента: кандидаты почтили Героев Небесной сотни и говорили о развитии промышленности

Сегодня, 21:56

Одного из претендентов пытались не пустить к избирателям

Украина выбирает президента: кандидаты почтили Героев Небесной сотни и говорили о развитии промышленности Политика Одного из претендентов пытались не пустить к избирателям

Годовщина расстрелов на Майдане. Память погибших почтила Юлия Тимошенко. Возложила цветы к Мемориалу Героев Небесной сотни на Институтской, где пять лет назад были массовые расстрелы во время Революции Достоинства. У знакового места священники читали молебен, сама же политик сегодня была молчаливой.

Десятки тысяч гривен задолжали сотрудникам "Азовмаша". Долги по зарплате накапливались несколько лет. Завод обанкротился, а оборудование, по словам рабочих – режут на металл. Об этом они рассказали Олегу Ляшко. Сегодня он с визитом в Мариуполе. Политик уверен – машиностроение – одна из основных отраслей экономики и государство не может бросить ее на произвол судьбы.

"Восстанавливать предприятие, а не вырезать на металлолом. Плюс – там тысячи людей годами не могут получить долги по зарплате. Ни суды, никто не помогает. Мы вернем эти деньги, заставим этих воров, которые вырезают на металлолом, чтобы прекратили это делать и чтобы вернули деньги. Мариуполь – замечательный город, но человек хочет работать и задачи государства, любого, обеспечить украинцев работой. Хватит покупать импортный уголь, импортный газ, импортные металлы. Свое надо загружать работой и давать рабочие места, чтобы наши люди получали зарплату", – заявил он.

Делами житейскими сегодня занимался Сергей Тарута. Завышенные тарифы на квартплату, маленькие зарплаты и пенсии и иммиграция молодежи – проблем сейчас немало, говорит политик. Как развивать экономику? И достичь мира в стране? – свой план обсудил с киевлянами.

"Еесть план, как сделать так, чтобы страна заработала, чтобы был рост экономики более 10%, но главное – чтобы каждый человек жил достойно, получал достойную европейскую зарплату и пенсию и, чтобы не из Киева, не из страны не хотелось уезжать, а чтобы наоборот, сюда приезжали, создавали свое будущее", – отметил кандидат.

Встречу Валентина Наливайченко с персоналом ужгородской больницы пытались сорвать. Приезд кандидата планировали заранее, но сегодня руководство заведения встречу отменило, якобы из-за давления со стороны властей. Впрочем, медики таки вышли к политику на крыльцо больницы. Валентин Наливайченко говорит – знает как увеличить финансирование медицины.

"Поддерживаем ужгородскую и другие районные больницы для того, чтобы украинцы имели доступ к медицине, но также, как будущий президент, говорю и четко гарантирую, что должно быть увеличено финансирование через увеличение субвенций, через поддержку центральной властью, чтобы осталось социальное звено медицины, чтобы наши медики остались с достойными зарплатами и совсем другой поддержкой власти", – заявил он.

Напомним, ранее кандидаты говорили о снижении налогов для развития бизнеса, помощь фермерам и устроили кандидатский челлендж.

Тем временем, до выборов – больше месяца, а нарушений уже – хоть отбавляй. Открыто более 60 уголовных производств. Чаще всего кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупа. Больше всего таких случаев – в столице. Силовики отслеживают нарушителей. Обещают наказывать не только тех, кто пренебрегает избирательным законодательством, но и своих сотрудников.

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Тег выборы, видео, Тимошенко, наливайченко, ляшко, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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