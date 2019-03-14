Украина выбирает президента: конкуренция между претендентами ежедневно ужесточается

К чему может привести такое нагнетание и чем оно опасно

Украина выбирает президента: конкуренция между претендентами ежедневно ужесточается 2019-03-14T22:32:00+02:00 Политика К чему может привести такое нагнетание и чем оно опасно

До выборов – не более двух недель. Конкуренция между претендентами на президентское кресло ежедневно становится жестче. В то же время в интернете распространяются призывы к протестам или непризнанию выборов в случае победы определенных кандидатов. К чему может привести такое нагнетание? И чем оно опасно? Корреспондент Наталья Заморская продолжает цикл "Украина выбирает президента".

Рекордные выплаты внешнего долга, подписание новой программы с МВФ и сокращение дефицита госбюджета. Такие глобальные вызовы для экономики стоят перед Украиной в 2019 году. И от того, как быстро удастся их преодолеть, зависит, какой курс увидим в обменниках осенью, какими будут цены на продукты и квартплату, а также своевременно ли будут выплачивать украинцам зарплаты и пенсии.

Любые промедления с формированием власти после выборов могут довольно болезненно отразиться на стране. Сейчас, говорят эксперты, большинство международных партнеров заняли выжидательную позицию. Присматриваются, с кем придется вести переговоры и будут ли такие вообще. К примеру, Международный валютный фонд.

"Денег МВФ, я думаю, что в 2019 году мы больше не увидим. А, соответственно, вся долговая нагрузка ложится на текущий бюджет. И любая политическая нестабильность будет ставить под вопрос угрозу курс гривны против доллара. Автоматически дорожают товары на полках и рабочие места исчезают", – говорит экономист, управляющий партнер инвестиционной компании Эрик Найман.

А отдать в этом году необходимо более 6 млрд долларов внешних долгов и еще около 3 млрд – внутренних. Чтобы вовремя выполнить обязательства, придется переодалживать. Если же кто-то решит расшатать политическую ситуацию, это станет негативным сигналом для кредиторов.

"Кредиторы получают этот сигнал и не финансируют больше дефицит государственного бюджета. В Нацбанке нарушается его независимость и финансируется дефицит госбюджета за счет раскрутки инфляции. Инфляция бьет сразу по всему, особенно по самым незащищенным, бедным слоям населения", – поясняет экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенкож

В случае возмущения людей сократится и поток инвестиций.

"Инвестиции – как внутренние, так и внешние – очень важны для развивающейся страны. И то, будут они или их не будет, зависит от нашей политической элиты. Насколько они смогут достойно провести эти выборы, обезопасить от всяких публичных заявлений о непризнании", – говорит и. о. исполнительного директора Союза украинских предпринимателей Татьяна Паламарчук.

"Бизнес нуждается в стабильности и экономическом росте. Политической стабильности в первую очередь", – считает исполнительный директор "Украинской ассоциации прямых продаж" Надежда Бедричук.

"Мы как бизнес надеемся на инстинкт самосохранения, в том числе и кандидатов в президенты. Что они будут думать об этой, скажем, стабильность. Потому что уже дальше падать некуда. Теперь наша задача – подниматься вверх. Поэтому рассчитываем на здравый смысл кандидатов в президенты", – говорит член украинского совета бизнеса, президент Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

Кто бы ни победил в президентских выборах, говорят эксперты, главное, чтобы политик прежде всего осознавал социальные и экономические последствия длительного противостояния с бывшими конкурентами. Поэтому советуют наоборот – конструктивно вести диалог и наладить работу всех ветвей власти. Чтобы слабостью страны в переходный период не воспользовался внешний враг.

"Любая дестабилизация в Украине, любые фальсификации выборов или недемократичного формирования органов власти – это позволяет России возвращать диалог к ​​периоду 2014 года, позволяет говорить о "хунте два ноль". О том, что органы власти нелегитимны, о том, что с ними не может речь ни о чем вестись. Что – посмотрите: мы же были правы, мы в 14 году вас предупреждали", – говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Поэтому любые попытки помешать демократическим процессам – игра в собственные ворота.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте. Так, по его словам, больше 130 тысяч силовиков будут обеспечивать беспрепятственные выборы.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма.

Также сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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