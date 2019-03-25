Украина выбирает президента: украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира
Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах
От Австралии до США. От Антарктиды до страны Скандинавии. Украинцы будут голосовать по всему миру. И целых трое суток.
Полгрузовика бюллетеней. Эту кучу документов сегодня провожали на зарубежные избирательные участки почти всем составом Центризбиркома.
72 государства. Украинцы будут голосовать чуть ли не в половине стран мира. Чтобы они могли реализовать свое избирательное право, за границу доставят более 420 тысяч бюллетеней. Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах.
А всего 33 бюллетеня поедут в Катар. Там будут голосовать только в украинском посольстве.
Небольшие участки созданы даже для наших миротворцев при воинских частях в Конго и Косово. Интересно, что и первые голоса наши граждане отдадут именно за границей, а не дома. Из-за разницы во времени.
"Если брать разницу во времени, то у нас в заграничном избирательном округе где-то примерно трое суток происходит процесс голосования", – говорит Ольга Лотюк, член Центральной избирательной комиссии.
Выборы начинаются в час ночи по киевскому времени. И голосуют наши избиратели в Австралии. Они начинают первыми. И завершаются они в Сан Франциско.
И в Австралии, и в США, а еще в Канаде, Бельгии и Франции. Ведущие и журналисты "Сегодня" проголосуют там первыми из числа украинцев. И покажут, с каким настроением это делают наши соотечественники.
Всего ЦИК создала 101 зарубежный участок, куда передадут бюллетени.
"Мы будем осуществлять передачу дипломатическим курьерам, отправлять их нашими сотрудниками в аэропорт "Борисполь" и командирами воздушных судов в соответствующие страны. Ну и будем передавать нашим сотрудникам посольства для того, чтобы они осуществили перевозки служебными автомобилями. Сегодня последний день, когда украинские избиратели могли изменить место для волеизъявления. В том числе и за рубежом. И этим правом воспользовались далеко не все. Если же желание и возможность голосовать возникнут перед вероятным вторым туром, помнитес - написать заявление и подать необходимые документы придется всем, кто отдает голос не по прописке. Даже, если прошли такую процедуру перед первым, – говорит Святослав Драч, и. о. начальника управления генерального секретариата МИД.
Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.
Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.
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