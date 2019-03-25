Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает президента: украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира

Сегодня, 23:23

Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах

Украина выбирает президента: украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира Политика Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах

От Австралии до США. От Антарктиды до страны Скандинавии. Украинцы будут голосовать по всему миру. И целых трое суток.

Полгрузовика бюллетеней. Эту кучу документов сегодня провожали на зарубежные избирательные участки почти всем составом Центризбиркома.

72 государства. Украинцы будут голосовать чуть ли не в половине стран мира. Чтобы они могли реализовать свое избирательное право, за границу доставят более 420 тысяч бюллетеней. Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах.

А всего 33 бюллетеня поедут в Катар. Там будут голосовать только в украинском посольстве.

Небольшие участки созданы даже для наших миротворцев при воинских частях в Конго и Косово. Интересно, что и первые голоса наши граждане отдадут именно за границей, а не дома. Из-за разницы во времени. 

"Если брать разницу во времени, то у нас в заграничном избирательном округе где-то примерно трое суток происходит процесс голосования", – говорит Ольга Лотюк, член Центральной избирательной комиссии.

 Выборы начинаются в час ночи по киевскому времени. И голосуют наши избиратели в Австралии. Они начинают первыми. И завершаются они в Сан Франциско.

И в Австралии, и в США, а еще в Канаде, Бельгии и Франции. Ведущие и журналисты "Сегодня" проголосуют там первыми из числа украинцев. И покажут, с каким настроением это делают наши соотечественники.

Всего ЦИК создала 101 зарубежный участок, куда передадут бюллетени.

"Мы будем осуществлять передачу дипломатическим курьерам, отправлять их нашими сотрудниками в аэропорт "Борисполь" и командирами воздушных судов в соответствующие страны. Ну и будем передавать нашим сотрудникам посольства для того, чтобы они осуществили перевозки служебными автомобилями. Сегодня последний день, когда украинские избиратели могли изменить место для волеизъявления. В том числе и за рубежом. И этим правом воспользовались далеко не все. Если же желание и возможность голосовать возникнут перед вероятным вторым туром, помнитес - написать заявление и подать необходимые документы придется всем, кто отдает голос не по прописке. Даже, если прошли такую ​​процедуру перед первым, – говорит Святослав Драч, и. о. начальника управления генерального секретариата МИД.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, видео, ЦИК, избиратели, голосование, участки, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: главное за 25 марта

Сегодня, 22:12

Претенденты на главный пост страны раздают последние обещания

На дорогах появились новые видеорегистраторы, а депутаты установили антирекорд: итоги дня

Сегодня, 19:54

65 официальных наблюдателей Центральная избирательная комиссия зарегистрировала от Всемирного конгресса украинцев

Из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине – Порошенко

Сегодня, 17:59

Президент РФ Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и хочет крови на улицах

Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями

Сегодня, 14:38

Страна, нарушившая международные нормы, не может наблюдать за демократическими процессами, считает министр

Аброськин: В Украину на время выборов съедутся "воры в законе"

Сегодня, 14:15

В полиции заявили о подготовке попыток дестабилизировать ситуацию

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

3 незаметных приема, которыми умные женщины притягивают мужчин

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака