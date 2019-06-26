Украина выбирает Раду: ЦИК определил порядковые номера партий

На этой гонке за 424 места в парламенте будут бороться 5845 кандидатов

Места в бюлетенях – разделены. Сегодня Центризбирком определил порядковые номера партий. В общем – в гонке будет участвовать 21 политсила. Зачем может понадобиться повторная жеребьевка? И насколько велика конкуренция за места в парламенте? Продолжаем рубрику "Украина выбирает Раду".

Более 3000 мажоритарщиков. И чуть меньше – по спискам 21-й партии. На этой гонке за 424 места в парламенте будут бороться 5845 кандидатов. Выходит по 13 человек на одно кресло. Конкуренция огромная, но не рекордная. В 2014-м была чуть больше. Но отдельные округа все-таки установили рекорд.

"133-й округ. Одесская область – на данный момент 50 кандидатов в одномандатном избирательном округе! Представьте себе размер бюллетеня – будет конкурировать с президентскими выборами так точно", – говорит секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

Но количество – не значит качество. Во время этой кампании стало больше кандидатов с профтехобразованием. Много и двойников, среди которых немало безработных. На отдельных округах, чтобы оттянуть голоса у конкурентов, создают целые "пулы" – там будут соревноваться по три-четыре человека с одинаковыми фамилиями. И препятствовать этому Центризбирком не может – потому что не имеет права отказывать в регистрации, если у клона все в порядке с документами. Даже если он недавно сменил фамилию.

Зарегистрировали и немало тезок Владимира Зеленского.

"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский с другими уже именами, отчеством, все оно отличается, совершенно разные округа. Это не клоны. Это реальные люди. Это не лица, которые меняли свою фамилию", – отмечает председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Сегодня Центризбирком провел и жеребьевка для определения порядок партий в бюллетенях.

"Оппоблок" получил 1-й номер в избирательно бюллетене.

"Результаты, в общем-то неплохие, но вы же понимаете, это слепой случай. И в принципе в таких серьезных вопросах, как выборы в парламент, цифры, номер в бюллетене, они играют меньшее значение, чем программа и те люди, которые идут", – комментирует представитель партии "Оппозиционный блок" в ЦИК Владислав Забарский.

Последний -21-й номер – достался всеукраинскому объединению "Свобода".

ЦИК советует партиям пока не рекламировать свои номера в бюллетенях. Потому что есть риск, что придется проводить пережеребьевку, и они изменятся.

Дело в том, что по двух партиях – Коммунистической и "Движению новых сил", которым Центризбирком отказал в регистрации, еще продолжаются суды. В частности, вчера 6-й апелляционный админсуд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы от политсилы Михеила Саакашвили. И комиссия готовит кассационную жалобу. Теперь точку должен поставить Верховный суд.

"Мы будем ждать решения Верховного суда, Апелляционной палаты, для того, чтобы на законных основаниях участвовать в избирательном процессе. Мы считаем, что та техническая ошибка, которая была в документах, не имеет никакого значения и отношения к политическому процесса", – говорит представитель партии "Движение новых сил" в Центральной избирательной комиссии Владимир Гавриш.

Придется ли проводить пережеребьевку, станет известно примерно через неделю. В ЦИК надеются, что успеют провести все процедуры, и перепечатывать бюллетени не придется. А вот на мажоритарке могут возникнуть проблемы.

"Согласно закону, кандидат вправе отказаться от баллотирования за 12 дней до дня голосования. Абсолютное большинство бюллетеней будет или уже в стадии допечатывания, или пойдет на печать", – отмечает заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Если много кандидатов-мажоритарщиков в последний момент снимутся, участковым комиссиям на местах придется массово проставлять штампы "выбыл". А это может привести к огромному количеству ошибок и непреднамеренной порче бюллетеней.

Активно готовятся к выборам и правоохранители. Уже с 15 июля они перейдут на усиленный режим несения службы. А участки – с момента завоза бюллетеней – будут охранять круглосуточно.

На Харьковщине действия всех служб будут координировать в областной администрации – отмечает председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная. Говорит – во время президентских выборов справились на отлично. Без всякого серьезного нарушения.

"Выборы должны пройти в соответствии с действующим законодательством, максимально прозрачно, понятно для людей. И в первую очередь – это буква закона. Все органы государственной власти должны быть аполитичными. Только закон. Полная координация силовых структур и ведомств, для того, чтобы как всегда провести все безопасно", – заявила Юлия Светличная.

"К осуществлению мер безопасности будут привлечены дополнительные силы: это будет и департамент защиты экономики, и ДВБ, и управление полиции охраны, киберполиции. То есть все силы, которые есть в Харьковской области, будут привлечены к этой работе", – добавил начальник Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

Правоохранители напоминают: начинать агитацию кандидаты могут только на следующий день после их регистрации. И только после открытия избирательных фондов.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что 20 июня "Оппоблок" подал документы на регистрацию в ЦИК. Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает Раду: ЦИК определил порядковые номера партий". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"