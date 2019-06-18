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Украина выбирает Раду: кандидатов на кресла под куполом все больше

18 июня, 21:48

По состоянию на 18 июня комиссия зарегистрировала 583 кандидата в нардепы в одномандатных округах


Количество кандидатов на кресла под куполом увеличивается бешеными темпами. О мандате мечтают не только певцы, спортсмены, военные, но даже личные охранники и бабушки, которые желают счастливого будущего внукам. Сегодня Центризбирком зарегистрировал еще 122 претендента. Поэтому по состоянию на сейчас по мажоритарке будут конкурировать уже почти 600 самовыдвиженцев и представителей политсил. Между тем, списки пока утвердили только от одной партии.

До конца приема документов на регистрацию кандидатами осталось всего три дня. Поэтому в Центризбиркоме начинают появляться очереди из желающих попасть в парламент.

И среди претендентов – кого только не встретишь. На этих выборах публика – разнокалиберная. Молодая бабушка Янина не скрывает – прибегла к хитрости, чтобы конкрентов было меньше. Живет в Киеве, но выдвигается от харьковского округа.

В свои 54 имеет 4-х детей и уже двух внуков. Говорит – в депутаты идет ради их будущего. Но что именно хочет изменить, чтобы оно было светлым, – наверняка сказать не может.

"Программа у меня такая, как все – изменить то, изменить се ... Изменить ... по-крупному хочу изменить", – говорит Янина Бондаржевська.

Испытать свои силы – теперь уже на политическом фронте – стремится даже командир роты глубинной разведки. Из-за характерной внешности его называют "Халком".

Сейчас Олег служит по контракту. И чтобы подать документы – взял отпуск. Рассказывает: в парламент хочет попасть, чтобы научить депутатов, как закончить войну.

"Все мои желания – чтобы скорее наступил мир в нашей стране. И я знаю, как это сделать. У нас есть методы. Потому что мы больше видим, что там делается. Если бы политики чаще приезжали к нам туда, тогда бы они знали, как правильно делать", делится Олег Ляденко, командир роты глубинной разведки.

Податься в депутаты решил и трехкратный чемпион Украины по кикбоксингу. Мол, президентские выборы доказали – не политикам единым управлять государством.

"В это не совсем удобное и хорошее время для страны все нужны на передовой, так скажем, в политике, в военном деле. Так что я считаю, что я должен также то внести свою лепту", – говорит Евгений Колев, трехкратный чемпион Украины по кикбоксингу.

Затесаться в ряды политиков хочет даже охранник Дмитрий. Но для чего конкретно – так и не признался.

Полный список тех, кто получит шанс помогать людям в парламенте, – станет известен 25 июня. Именно тогда Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов в депутаты.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, видео, Рада, депутаты, кандидаты, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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Сегодня

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