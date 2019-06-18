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Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о мире и размере пенсий

18 июня, 22:46

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года


Способствовать развитию региона, восстанавливать инфраструктуру, а главное защищать интересы Донбасса на национальном уровне. Такие задачи взял на себя лидер оппозиционного правительства Борис Колесников. Сегодня в Константиновке на форуме "С Донбассом в сердце" его выдвинули в кандидаты в депутаты. Участники отметили – фонд Бориса Колесникова уже много лет помогает региону. Уверены – только выиграют, если будут иметь такого представителя в парламенте.

"Жизнь показала, что заочной борьбы не бывает. Селам и городам не к кому обращаться. Военно‑гражданская администрация это не выборные люди, они назначенные. Поэтому, как бы это пафосно ни звучало, жители Донбасса больше всего сегодня в Украине нуждаются в защите. Вот того украинского Донбасса, который был локомотивом украинской экономики десятилетиями", – заявил Борис Колесников, председатель оппозиционного правительства.

Платежки, от которых руки трясутся. Олег Ляшко принес в Раду квитанцию, которую получила пара пенсионеров на Черниговщине. На двоих супруги получают 4,5 тысячи гривен пенсии. С них требуют вернуть почти пять тысяч субсидии за два года. Ляшко считает – несправедливо. Ответственность должен нести тот, кто эту субсидию им насчитал. В целом же, уверен лидер "Радикальной партии", тарифы неподъемные для большинства украинцев.

"Вот таких людей, которые получают космические платежки за газ, их миллионы в Украине и президент должен, обязан защитить эти семьи. Чтобы у них сердце не останавливалось, чтобы у них инсультов не было и чтобы жизнь не кончалось, когда они получают эти платежки. Нужны прозрачные, честные рыночные правила, где будет честная цена, а не такая, как сегодня – написали цену на газ космическую и рассказывают, что это рыночная. Какая она рыночная? Когда в Европе самая низкая цена на газ за три года, когда в Европе цена на газ падает, а в Украине с 1 июня снова на 400 грн подняли цену на газ. Где же те рыночные цены", – отметил Ляшко.

Ограничить депутатские полномочия предлагают в партии "Голос". Об этом сегодня заявил Святослав Вакарчук на встрече с львовянами. В первую очередь планируют – на законодательном уровне установить срок, больше которого депутаты не могут работать в Верховной Раде.

"Более 10 лет в парламенте действительно нечего делать. Это не практика, распространенная во всем мире, но есть много стран, которые имеют такую ​​практику. Почему в Украине это важно? Потому что нам надо ускорить, как можно скорее сменить старый политический класс", – заявил Святослав Вакарчук лидер партии "Голос".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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