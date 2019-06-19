Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о восстановлении инфраструктуры Донбасса и права селян

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

В кранах жителей Константиновки Донецкой области постепенно начала появляться вода. В городе и прилегающих поселках ее не было почти месяц. Все из-за изношенности коммуникаций и долги водоканала перед энергокомпаниями. Глава оппозиционного правительства Борис Колесников уверен – проблему с водой здесь окончательно решить удастся, когда отремонтируют водопровод канала Северский Донец – Донбасс и достроят канал Днепр – Донбасс. Пока же перебои случаются – фонд Бориса Колесникова будет доставлять воду местным жителям. Двести тысяч литров – ежедневно. А еще за счет фонда восстановят скважины резервного водоснабжения.

"Что мы будем требовать от власти. Или сами станем властью, или что мы будем требовать: полная модернизация Северский Донец ‑ Донбасс. Этого участка от Славянска до Константиновки со всеми городами, которые по пути. Это первое. Ну и, конечно, надо вернуться к глобальному вопросу ‑ все‑таки построить вторую очередь канала Днепр ‑ Донбасс. После этого я абсолютно уверен в будущем Донбасса, жителей, промышленности, сельского хозяйства. Без воды мы никуда не сдвинемся. Не надо говорить о патриотизме, если ничего не делаешь для Украины", – отметил Борис Колесников, председатель оппозиционного правительства.

Селяне, которые имеют паи и получают с них прибыль – теряют субсидию. Это несправедливо – считает лидер "Радикальной партии". Во время рабочей поездки в Черниговскую область Олегу Ляшко пожаловалась пожилая женщина – пай получила, потому что проработала дояркой в ​​селе. Из-за такой ​​собственности ей существенно уменьшили субсидию. Теперь крайне сложно найти деньги на отопление. Женщина жалуется – газа в доме нет, а дрова обходятся в пять тысяч гривен.

"Это же специально проводят политику, чтобы селяне отказались от земли. Потому что ставят условия, если у тебя есть земля, если у тебя есть пай, все – тебе субсидии не положено. Ну это грабеж чистой воды! Разве человек виноват, проработав в колхозе, что у него есть пай? Этот пай должен кормить ее, ее детей, ее внуков, а сегодня ее заставляют, чтобы она этот пай за три копейки отдала, потому что не дадут субсидию. А если не дадут субсидию, нечем будет платить за коммуналку. Этот грабеж мы предлагаем прекратить", – заявил Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии".

Харьковском проспекту вернули имя Маршала Жукова. Такое решение сегодня приняли на сессии горсовета. Топоним попал под декоммунизацию еще в 2016 году. С тех пор шли постоянные споры о переименовании. Сторонники изменения названия на проспект Григоренко на пикет мэрии вышли и сегодня. А в Институте национальной памяти даже заявили, что готовят обращение в Генпрокуратуру, мол за нарушение закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес уверяет – решение вопроса – прерогатива города. А вернуть улице старое название попросили около пятидесяти тысяч горожан.

"Имя маршала Жукова вошло в историю не только, как маршала, который принял капитуляцию фашистской Германии. Но и как имя человека, который неразрывно связан с историей города Харькова. 23 августа 1943 года был освобожден город Харьков. И мы празднуем День города именно в этот день по результату операции, которой руководил маршал Жуков", – отметил Евгений Мураев, лидер партии "Наши".

Сто населенных пунктов за 10 дней. Партия "Голос" продолжает тур по Украине. Волонтеры объехали уже шесть областей. Всего посетят 19 регионов и столицу. Общаются с людьми, записывают информацию о насущных проблемах громад. Святослав Вакарчук говорит – своей командой гордится. Отбор в нее был жестким.

"Кандидат не может быть замешан в коррупционной деятельности, кандидат не имел отношения к преступному режиму Януковича, кандидат не имел отношения и не мог сотрудничать со спецслужбами других стран. Десятки человек не смогли попасть именно из-за этого жесткого отбора", – отметил Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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