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Украина выбирает Раду: о чем говорят кандидаты в депутаты

4 июля, 04:06

Государственные инвестиции в украинские предприятия – это новые рабочие места и ускорения темпов роста экономики, – убеждены кандидаты в депутаты


До парламентских выборов – чуть больше двух недель. Улучшить уровень жизни на селе, инвестировать в отечественные предприятия и поддержать гривной украинцев, которые держат скот, – что обещают кандидаты на депутатское кресло.

Государственные инвестиции в украинские предприятия — это новые рабочие места и ускорения темпов роста экономики считает Евгений Мураев – первый номер в списке оппозиционного блока. Говорит, его команда сейчас разрабатывает более полутора тысяч законопроектов, которые будут способствовать росту экономики и благосостояния украинский.

Землями должны распоряжаться исключительно украинцы, – убежден Олег Ляшко. Настаивает, что за каждую голову рогатого скота фермеры должны получать не менее 5000 гривен помощи. А еще иметь доступ к дешевым кредитам.

Восстанавливать объекты социальной и спортивной инфраструктуры, строить храмы, создавать новые рабочие места, – только так, убежден Борис Колесников, можно мотивировать украинский оставаться жить и работать в селах. Он убежден – качество жизни крестьян нужно в корне менять.

Сильная дипломатия будет способствовать восстановлению мира на Востоке Украины. Юлия Тимошенко выразила собственное мнение о разведении войск от линии разграничения в Донбассе. Говорит, что договариваться с боевиками – ни о чем. Переговоры надо вести со странами-подписантами Будапештского меморандума о защите Украины и давление на Россию.

А в партии Михаила Саакашвили довольны позицией политисилы. Говорят, что настаивать на повторной жеребьевке не собираются, поскольку имеют более серьезные занятия – активно готовятся к выборам.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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Тег парламент, кандидаты, выборы 2019

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