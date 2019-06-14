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Украина выбирает Раду: у кандидатов осталась неделя на регистрацию

14 июня, 00:13

В ЦИК ждут наплыва желающих стать депутатами после Троицы, но тогда, чтобы подать документы на регистрацию, останется только три дня


Всего неделя осталась для желающих стать парламентариями, чтобы сдать документы на регистрацию. Их будут принимать до 20 июня. Большинство партий бумаг еще ни подготовили. Кто-то до сих пор чистит списки, а кто-то вынужден собирать дополнительные справки.

В ЦИК ждут наплыва желающих стать депутатами после Троицы. Но тогда, чтобы подать документы на регистрацию, останется только три дня. Пока свои списки принесла лишь одна политсила – Гражданская позиция. Националисты и "Голос" Святослава Вакарчука тоже планировали сегодня подаваться. Но отменили поход.

Многие партии не идут в ЦИК, потому чистят списки и собирают документы у выдвиженцев. Поэтому пока бумаги подают только претенденты-мажоритарщики.

Всего утвердили 188 кандидатов. 170 – самовыдвиженцы, еще 18 идут от партий. И если будущие участники выборов не спешат, то правоохранители уже готовятся ко дню голосования.

На каждом участке будет, по меньшей мере, по два полицейских.

В каждой области проведут учения для правоохранителей, чтобы они эффективнее реагировали на правонарушения, которых за 20 дней предвыборной кампании зарегистрировали 75. Это преимущественно незаконная агитация, а еще подкуп.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал кандидатов вести избирательную кампанию законно. И надеется, что количество нарушений удастся свести к минимуму.

Напомним, указом президента Владимир Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады на 21 июля.

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Тег выборы, видео, ЦИК

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