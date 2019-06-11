ЦИК зарегистрировала 118 кандидатов в народные депутаты

По состоянию на 11 июня Комиссией зарегистрировано 24 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 118 кандидатов в народные депутаты на предстоящих внеочередных выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"По состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 111, выдвинутых политическими партиями – 7", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 11 июня Комиссией зарегистрировано 24 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Ранее мы писали, что украинцы активно планируют голосовать на выборах в Верховную Раду. Более половины опрошенных граждан Украины, 55,2%, готовы парламентским выборам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research.

Так, респонденты отвечали на вопрос "Какова вероятность того, что вы пойдете голосовать?". Согласно результатам, точно будут голосовать – 55,2% опрошенных, скорее всего будут голосовать – 26,3%, скорее всего не будут голосовать – 6,7%, не будут голосовать – 6,4%, не ответили – 5,4% опрошенных.

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Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.

Напомним, в начале июня результаты опроса социологического центра MUSTLOOK показали, что почти 85 процентов украинцев планируют голосовать на выборах. Участники опроса даже признались, за кого будут отдавать свои голоса.

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