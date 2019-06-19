Украина выбирает Раду: В ЦИК массово несут документы на регистрацию

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Аншлаг в Центризбиркоме. Туда массово несут документы на регистрацию как самовыдвиженцы, так и политические партии. Потому что истекает срок приема бумаг. Сегодня свои списки подали аж 4 партии.

В Центризбиркоме с самого утра не прекращается не только стук печатей, но и поток людей. Потому что сегодня – предпоследний день приема документов на регистрацию кандидатами в депутаты.

Поэтому их беспрестанно несут претенденты, которые долго собирали бумаги или до последнего не решались это сделать.

Татьяна и Андрей идут в депутаты семьей – с восьмимесячной дочкой на руках. Баллотироваться решили оба, хотя воспитывают шестерых детей.

"Чтобы дети жили хорошо – есть опыт очень большой. Чтобы наши родители жили достойно на пенсии", – делится Татьяна Кармазина, самовыдвиженка.

Сегодня массово несли списки своих претендентов и партии.

В коробках – досье на всех выдвиженцев "Европейской солидарности".134 кандидата по мажоритарным округам, а по многомандатному – 100 человек.

Во главе делегации в ЦИК – лидер партии Петр Порошенко с женой. Своих выдвиженцев в шутку называет европейским парламентским спецназом.

"Для чего мы идем – первая позиция – мы должны обеспечить возвращение Донбасса и Крыма. Восстановление мира, но не на условиях капитуляции. Мы идем для того, чтобы обеспечить членство Украины в Европейском Союзе – это и уровень жизни людей, это и верховенство права. Мы идем для того, чтобы обеспечить прогресс и будущее членство Украины в НАТО", – заявил Петр Порошенко, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности".

Целой делегацией встречают лидера "Батькивщины" возле ЦИК.

В партии говорят: в обновленной команде и те, кто впервые в политике, и те, кто уже был у власти.

"Наша цель – пройти в парламент, объединиться в коалицию действий. Потому что разговоров уже достаточно. И в коалиции действий на базе нового курса с сильными новыми политическими силами в парламенте возрождать Украину", -отметила Юлия Тимошенко, лидер ВО "Батькивщина".

К вечеру принесли бумаги юристы партии "Слуга народа". Но без Владимира Зеленского. Их коробка – наименьшая. Объясняют: это лишь половина.

"Сегодня партия подает 201 кандидатуру, включенную в избирательный список", – отметила Алина Загоруйко, юрист в избирательном штабе партии "Слуга народа"

Бумаги подают в два захода, потому что по мажоритарщикам еще продолжаются дополнительные проверки. Их проводят в три этапа.

"Первый этап – это проверка по открытым реестрам. Второй этап – это когда на сайте официально все могут поставить лайк или дизлайк. И третий этап – когда на сайте создана функция о том, чтобы оставить мотивированную какую-то информацию о кандидате" – объясняет Александр Качура, адвокат.

Сегодня также Центризбирком зарегистрировал еще 179 кандидатов-мажоритарщиков. Поэтому в общем их будет конкурировать почти 800. Также утвердили списки претендентов от четырех политсил – "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Голоса", всеукраинских объединений "Свобода" и "Факел".

Всего уже утвердили списки пяти партий. Документы от желающих попасть в парламент будут принимать завтра до полуночи.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно стали известны имена первых полсотни членов партии Порошенко. В первую десятку вошло руководство парламента, а также представители от Крыма и даже один генерал.

Отметим, что все основные игроки на будущих выборах представили своих кандидатов в депутаты. Некоторые озвучивали мена первых десяток, кто-то подавал сотни и больше. Представляем вашему вниманию списки партий, которые идут в Верховную Раду.

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