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Украина выбирает Раду: в ЦИК принесли рекордное количество заявлений на регистрацию

21 июня, 21:54

Полный список кандидатов комиссия обнародует во вторник


В последний день приема документов для регистрации в кандидаты в народные депутаты на вне очередных выборах Центризбирком принял рекордное количество заявлений – 1200.

В целом количество поданных пакетов документов превысило две тысячи. Это лишь одномандатные округа.

Полный список кандидатов комиссия обнародует уже во вторник. По закону имеют пять дней на рассмотрение.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" в Центральной избирательной комиссии зарегистрировала для участия в выборах в Верховную Раду 199 кандидатов, подав соответствующие документы. 

Также мы писали, что "Оппоблок" подал документы на регистрацию в ЦИК. Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики.

7 июня пять оппозиционных партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили меморандум единства оппозиционных сил. 

Тем временем в ЦИК массово несут документы на регистрацию – как самовыдвиженцы, так и политические партии. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег выборы, кандидаты, ЦИК, центризбирком

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