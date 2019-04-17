Украина вышла из соглашения в рамках СНГ по вооружению
Вице-премьер-министр Кубив объяснил, почему было прекращено соглашение
Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ. Кабинет министров прекратил действие документа по укреплению и развитию сотрудничества между государствами стран содружества в области стандартизации вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития, которое подавало соответствующее предложение.
Как объяснил вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, был проведен анализ, и в итоге оказалось, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы.
"В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этого курса", – пояснил он.
Согласно решению правительства, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит исполнительный комитет СНГ о прекращении действия Соглашения и протокола.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина выйдет из всех договоров СНГ, которые не соответствуют национальным интересам. По его словам, Киев рассматривает СНГ "исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей".
Также мы сообщали, что в мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ.
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