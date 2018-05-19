Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Сегодня, 15:07

По мнению главы государства, будущее Украины – в Европе 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", – сообщил Порошенко. 

Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел решение о прекращении действия отдельных соглашений в отношении Содружества Независимых Государств.

А 12 апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГГлава государства напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была членом СНГ, поэтому не может осуществлять выход по той же процедуре, которой придерживается Грузия.
Порошенко, указ, СНГ, подписание

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: пресс-служба президента Украины

И в Европу вернемсся, и в НАТО вступим: Порошенко рассказал о темпах реформ

Сегодня, 14:40

Президент заверил, что не позволит снизить темп реформ в Украине

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко предупредил чиновников о жестких мерах за подкуп избирателей

Сегодня, 13:40

Президент пообещал жестко наказывать чиновников за использование местных бюджетов не по назначению
Загрузка...

Украина

Фото: president.gov.ua

Порошенко надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности к саммиту НАТО

Сегодня, 12:44

В первом чтении законопроект был утвержден Радой в начале апреля

Политика

Скриншот

Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области

Сегодня, 12:18

Президент назвал главной задачей нового губернатора поддержание темпа реформ
Загрузка...