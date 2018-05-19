Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", – сообщил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел решение о прекращении действия отдельных соглашений в отношении Содружества Независимых Государств.

А 12 апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Глава государства напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была членом СНГ, поэтому не может осуществлять выход по той же процедуре, которой придерживается Грузия.



