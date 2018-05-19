Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ
По мнению главы государства, будущее Украины – в Европе
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.
"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", – сообщил Порошенко.
Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел решение о прекращении действия отдельных соглашений в отношении Содружества Независимых Государств.
А 12 апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Глава государства напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была членом СНГ, поэтому не может осуществлять выход по той же процедуре, которой придерживается Грузия.
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