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Украина выступила с жестким заявлением по референдуму Путина в Крыму

1 июля, 17:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня в России голосуют за обнуление сроков Путина, но на территории Украины это незаконно

В МИД Украины уже заявляли, что поправки к Конституции РФ не узаконят аннексию Крыма. А теперь призвали Запад усилить санкции против России за проведение сегодняшнего голосования на оккупированном полуострове.

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Об этом говорится в заявлении ведомства.

Киев отмечает, что результаты голосования в Крыму будут юридически никчемными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Любые т.н. "выборы", "референдумы", "голосования", которые проводятся Россией на временно оккупированной территории, составляют грубое нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2019 годов", – заявили в МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что все причастные к организации и проведению незаконного голосования в Крыму лица, в т.ч. депутаты Европарламента (прибывшие в качестве наблюдателей за голосованием), должны нести ответственность согласно законодательству Украины.

"Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в т.ч. ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории Крыма", – заявили украинские дипломаты.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь идет, в частности, об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Кроме того, одна из поправок предполагает, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поправки в Конституцию Путину не помогут.

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Россия Крым референдум голосование МИД Украины

Источник: Сегодня

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