Россия запретила въезд освобожденным из плена украинцам – адвокат

/ Фото: Pixabay

35 украинцев, которых недавно освободили из российского плена, не смогут въехать на территорию России.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, – пишет Громадское радио.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – заметил адвокат.

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Он считает этот запрет "пожизненным". "Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что в отношении этих людей — пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", – резюмировал Динзе.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия запретила журналисту Роману Сущенко въезд на 20 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В то же время после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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