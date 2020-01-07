Украинцы хотят "Батьку": эксперт объяснила, превратится ли Зеленский в диктатора Лукашенко

Лукашенко и Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

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Несмотря на то, что украинцы неоднократно выходили на протестные Майданы и доказывали, что они – свободная нация, в то же время они мечтают о "сильной руке", как Александр Лукашенко в Беларуси.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Согласно исследованиям Института социологии, там ежегодно замеряют отношение украинцев к различным президентам, не только украинским. И за все годы первенство имел Александр Лукашенко. Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже тогда был Лукашенко. Хотят "Батьку", – говорит эксперт.

Она напомнила, что в международных сравнительных исследованиях есть вопрос, который измеряет авторитаризм: "Согласны ли вы, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии?". То есть, речь идет о единоличном лидере.

"У нас 60% стабильно отвечает "да". Это вроде бы стремление к авторитаризму. Мы пошли дальше и задали вопрос: "А должен ли этот сильный лидер соблюдать законы, или иногда в интересах дела можно их обойти?". Абсолютное большинство отвечает, что он должен действовать по закону. То есть, на самом деле, это не авторитаризм. Это популизм. Чтобы был какой-то такой хороший "Батька", который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Голобородько в фильме ("Слуга народа" – Авт.). Но если он будет нас прижимать, мы выйдем на Майдан. Почему тогда в 2013 году люди вышли на Майдан? После того, как президент не подписал Ассоциацию с ЕС, люди вышли на Майдан, но не так много, и в конце концов он расходился. Но когда избили студентов и телеканалы показали, как их бьют, люди возмутились", – резюмировала социолог.

Напомним, ранее Ирина Бекешкина объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной Бекешкиной".

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