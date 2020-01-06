Эксперт объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента

Зеленский объединил страну в том, что президентом должен был стать новый политик, говорит Ирина Бекешкина

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Победа исполнителя главной роли в сериале "Слуга народа" юмориста Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019-м году во многом была предопределена сумасшедшим запросом на новые лица в политике.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в интервью сайту "Сегодня" .

"На успех был обречен лишь тот, кто был публичным, кого знали. Голосовать за того, кого не знают, люди не будут. А сам фильм "Слуга народа", по нашему опросу, 50% людей смотрели еще до выборов. И когда он вышел в новогоднюю ночь до президента, поздравил и сказал, что идет на выборы, люди увидели в Зеленском своего, и рейтинг стал расти бешеными темпами. Уже через две недели в январском опросе у него было 16%. И далее каждое его появление на телевидении, да и в сетях, но прежде всего на телевидении, подкрепляло в людях убеждение, что именно такого президента из народа и надо", – говорит эксперт.

По ее словам, в тот момент избирателю было неважно – "он за европейскую интеграцию или нет, за НАТО или против НАТО". В то же время Бекешкина заметила, что нельзя говорить о том, что Зеленский "сшил" страну:

"Если взглянуть на его электорат, он делился так же, как делилось общественное мнение по стране в целом. Он "сшил" только в одном – объединил страну в том, что надо, чтобы президентом стал новый политик, вернее, не политик вообще".

Напомним, во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек , что составляло 73,22% голосов; за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляло 24,45% голосов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной Бекешкиной" .

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