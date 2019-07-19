Украинцы каждый раз более чем на половину "обновляют" Верховную Раду – эксперт

Украинцы постоянно хотят видеть новые лица в украинской политике, отметила Светлана Матвиенко

Печать избирательных бюллетеней. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Во время выборов в парламент украинские избиратели, как правило, каждый раз более чем на половину "обновляют" Верховную Раду. Об этом в Facebook сообщила председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко.

В 1994 году ВР обновилась на 84% (2-е созыв);

В 1998 году ВР обновилась на 66% (3-е созыва);

В 2002 году ВР обновилась на 60% (4-й созыв);

2006 года ВР обновилась на 60% (5-й созыв);

2007 года ВР обновилась на 35% (6-й созыв);

В 2012 году ВР обновилась на 67% (7-й созыв);

В 2014 году ВР обновилась на 56% (8-е, текущий созыв).

"Украинцы, как правило, каждый раз больше чем на половину "обновляют" парламент. И затем, будто взмахом волшебной палочки, они забывают об этом, и каждый раз стремятся все новых лиц. Скоро Лаборатория законодательных инициатив подготовит детальный анализ этих данных. Я же мечтаю о том, когда общество осознает, что политика – это профессиональная ежедневная деятельность", – написала Матвиенко.

Напомним, по данным последней социологии перед выборами в парламент 2019, по данным компании Active Group, в Раду проходят политические силы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". На грани прохождения "Сила и Честь" и "Радикальная партия Ляшко".

Напомним, за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.

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