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Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

22 декабря, 22:18

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.

Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", – написал Заяц.

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Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

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Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Молдова, Россия и Беларусь имеют безвизовый режим с 121, 118 и 77 странами соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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МИД Украина безвизовый режим безвиз Северная Македония

Источник: Сегодня

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