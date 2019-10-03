Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Правительство Северной Македонии утвердило безвиз с Украиной

3 октября, 17:53

Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного пребывания

Стороны подписали соглашение. Фото: plusinfo.mk

Стороны подписали соглашение. Фото: plusinfo.mk

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о введении безвизового режима с Украиной. Об этом сообщает канал Sitel.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Северная Македонияоб условиях взаимных поездок граждан. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Реклама

Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

В тренде
Эксперт по евроинтеграции: что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове
Алексей Данилов

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Македония безвиз Северная Македония

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
Генерал США дал Украине совет по Донбассу
Генерал США дал Украине совет по ДонбассуПолитика
Что такое
Что такое "формула Штайнмайера" и как она появиласьПолитика
Порошенко награждал орденом, а Зеленский обсуждал кинобизнес: как звезды Голливуда гостили в Киеве
Порошенко награждал орденом, а Зеленский обсуждал кинобизнес: как звезды Голливуда гостили в КиевеУкраина
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИ
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИПолитика

Новости партнеров

Loading...