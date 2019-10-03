Правительство Северной Македонии утвердило безвиз с Украиной

Стороны подписали соглашение. Фото: plusinfo.mk

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о введении безвизового режима с Украиной. Об этом сообщает канал Sitel.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Северная Македонияоб условиях взаимных поездок граждан. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Реклама

Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

В тренде Эксперт по евроинтеграции: что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама