Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз
С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью
С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
"С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", – говорится в сообщении.
Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометричний), срок безвизового пребывания – до 30 дней.
"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.
Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.
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