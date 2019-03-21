Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью

Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e9/e3e/5c93e9e3e1ca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e9/e3e/5c93e9e3e1ca3.jpg 2019-03-21T22:15:00+02:00 Политика С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", – говорится в сообщении.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометричний), срок безвизового пребывания – до 30 дней.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.

Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

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