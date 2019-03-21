Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз

Сегодня, 22:15

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью

Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e9/e3e/5c93e9e3e1ca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e9/e3e/5c93e9e3e1ca3.jpg Политика С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", – говорится в сообщении.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометричний), срок безвизового пребывания – до 30 дней.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.

Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

Смотрите видео: место в Индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Таиланд, путешествия, паспорт, безвизовый режим, безвиз

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На волосок от гибели: любовь к селфи чуть не убила туристку на Бали

Сегодня, 17:24

В погоне за ярким кадром туристка не заметила, как ее накрыло огромной волной на курорте

Власти Египта сделали серьезное заявление для туристов

Вчера, 10:02

В Египте готовятся ввести новый сбор с туристов

Названы самые дорогие и дешевые города мира

Вчера, 09:01

Эксперты журнала The Economist опубликовали свежий рейтинг

Известный курорт в Испании ввел драконовские штрафы для пьяных туристов

Вчера, 04:47

Любителям спиртного следует дважды подумать, прежде чем ехать на Пальма-де-Майорку

Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Как быстро убрать живот: 14 супер-способов

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд