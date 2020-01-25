Украинцы смогут в режиме онлайн наблюдать, как министры справляются с работой – Арахамия

Каждый из членов правительства Украины будет оцениваться по коэффициенту эффективности – KPI. Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Премьер заставил всех министров публично, на сайте, где будет отображен KPI, показатель эффективности, указать, какие задачи стоят у министерства, какой прогресс, как они к ним идут. Для того, чтобы общество могло видеть в онлайн, как выполняются эти задачи. Это очень круто!" – подчеркнул лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также Давид Арахамия считает, что по поводу кадровых вопросов правительстве первоначальное решение должен принимать премьер-министр.

"Должна быть некая вертикаль. Если ты главный – мы тебе даем полную свободу выбирать свою команду, но если команда где-то лажает, ты быстро должен ее менять", – сказал Давид Арахамия.

Лидер фракции "Слуга народа" подтвердил факт заявления об отставке со стороны министра развития громад и территорий Алены Бабак, а также то, что ее наиболее вероятным преемником станет нынешний глава Ивано-Франковской ОДА Денис Шмигаль.

"Причем, интересно, что в парламенте депутаты "Слуги народа" из Ивано-Франковска отказываются голосовать за него как за министра. Говорят, что впервые, мол, мы такого губернатора хорошего получили, а вы его забираете. То есть, к нему – высокий уровень доверия и лояльности. Это многообещающе, это хорошо", – отметил Давид Арахамия.

Политик также не исключил, что часть министерств в правительстве будет разделена.

"Довольно тяжело совмещать министерство ветеранов и министерство по делам временно оккупированных территорий. Разные задачи, люди с разными мировоззрениями и с разными компетенциями. Можно в теории все это решать на уровне замов, а может есть смысл все-таки подумать о разделении разных министерств. Это не означает отставку министра. Ну, то есть, де-юре это будет отставка, потому что его переназначат на другую позицию, но по факту, скорее всего, это будет просто добавление топ-менеджеров в команду", – предположил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, что ранее Арахамия поддержал решение Зеленского относительно Гончарука.

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