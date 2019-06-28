Украине нужен двухпалатный парламент: эксперт по Конституции назвал причины

Рядовые граждане на выборах часто мстят политической элите, говорит Всеволод Речицкий

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Украине крайне нужна верхняя палата парламента, которая обеспечит преемственность власти на тот случай, если на смену опытным нардепам придут совершенно неопытные.

Об этом специалист по конституционному праву, доцент кафедры конституционного права Украины "Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого", член Конституционной комиссии Украины Всеволод Речицкий рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

Читайте также Конституція як ґарант майбутнього зі знаком "+"

"В Европе есть около десятка унитарных стран, у которых двухпалатные парламенты. Двухпалатные парламенты существуют также почти во всех старых демократиях мира – Италия, Франция, Нидерланды, Польша. Украине очень нужна верхняя палата, которая может обеспечить преемственность власти. Скажем, замена одного президента на другого у нас может сопровождаться болезненными трансформациями, как показал опыт. Еще хуже – частая радикальная замена всего парламента. Страна у нас в основном бедная, поэтому люди на выборах часто просто мстят политической элите. Это значит, что вместо опытных или сравнительно опытных депутатов могут прийти совсем неопытные", – говорит политический эксперт.

По его мнению, это будет болезненно для экономики, финансов и торговли.

"А вот в двухпалатных парламентах выборы в палаты не совпадают во времени. Верхние палаты меняются постепенно, как в США, на одну треть своего состава каждые два года. Не бывает такого, чтобы верхняя палата Конгресса США (Сенат) на 100% изменилась, она меняется медленно, но постоянно. И время ее частичного переизбрания не совпадает с моментом переизбрания Палаты представителей (нижней палаты). Вот так обеспечивается преемственность политической традиции и привычный политический порядок", – объясняет специалист по конституционному праву.

Кроме того, говорит Речицкий, в Украине двухпалатный парламент решает еще два актуальных вопроса.

"Как предотвратить узурпацию власти президентом, чтобы он не стал диктатором. С другой стороны, если он некомпетентен, так как всю свою прежнюю жизнь занимался другими делами, то ему нужна разделенная с другими лидерами ответственность, эффективная помощь. И это должны быть не просто умные люди, а "звезды" в своей сфере, политические лидеры из регионов. Обычно такие люди и становятся во всем мире сенаторами. Кроме того, это те люди, которые, как правило, независимы. Они состоятельны, а потому не переживают, как за счет депутатства квартиру в Киеве получить или другие подобные блага. Личные интересы ведь всегда негативно влияют на политику. И вот такие люди, которые могут посоветовать, разделить ответственность, нужны президенту", – резюмировал член Конституционной комиссии Украины.

Новости "Сегодня" сообщали, что 28 июня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "В сфере прав человека у нас все еще социализм": интервью с Всеволодом Речицким" .

Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украине нужен двухпалатный парламент: эксперт по Конституции назвал причины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"