"В сфере прав человека у нас все еще социализм": интервью с Всеволодом Речицким

По словам эксперта по конституционному праву, у Основного закона множество опасных изъянов

Всеволод Речицкий. Фото: скриншот.

О том, какие изъяны существуют в нынешней Конституции, что может привести Украину к официальному банкротству и какой парламент нужен стране, в интервью сайту "Сегодня" рассказал Всеволод Речицкий, специалист по конституционному праву, доцент кафедры конституционного права Украины "Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого", член Конституционной Комиссии Украины.

- Какие изъяны у нынешней Конституции Украины?

- Их много. Если бы их не было, не было бы Конституционной Ассамблеи во времена Януковича. Потом пришел Петр Порошенко, который тут же создал Конституционную Комиссию. Сейчас новая власть говорит, что и они будут создавать свою Конституционную Комиссию.

Есть такой американский экономист Роджер Майерсон (американский экономист, лауреат Нобелевской премии в 2007 году за "создание основ теории оптимальных механизмов"), который говорил: украинская Конституция разрушает страну. Он имел в виду то, что у нас парламентско-президентская республика с дуализмом власти в исполнительной ветви. То есть в исполнительной ветви у нас двоевластие из-за сильного президента, которого избирает весь народ. В Украине традиционно президента избирает народ, по логике выборов от него ждут перемен, как сейчас люди ждут перемен от Владимира Зеленского. Но для президента Украины реальные перемены – это правительство, которое ему на самом деле не подчинено.

Даже если бы Украине повезло, и у нас был бы постоянно сильный премьер-министр, например, такой как Владимир Гройсман, то и в этом случае возникали бы серьезные проблемы. Потому что главы государственных администраций являются проводниками исполнительной власти на местах, а подчинены они не Кабинету министров, а президенту. Премьер-министр же без продолжения своей власти на местах не может эффективно работать. Это традиционная болезнь нашей Конституции – двоевластие в исполнительной ветви.

Второе: у нас в Украине нет верхней парламентской палаты. В Европе есть около десятка унитарных стран, у которых двухпалатные парламенты. Двухпалатные парламенты существуют также почти во всех старых демократиях мира – Италия, Франция, Нидерланды, Польша. Украине очень нужна верхняя палата, которая может обеспечить преемственность власти. Скажем, замена одного президента на другого у нас может сопровождаться болезненными трансформациями, как показал опыт. Еще хуже – частая радикальная замена всего парламента. Страна у нас в основном бедная, поэтому люди на выборах часто просто мстят политической элите. Это значит, что вместо опытных или сравнительно опытных депутатов могут прийти совсем неопытные.

- Что Украину и ждет...

- Да, скорее всего, так и будет. Это все будет болезненно для экономики, для финансов, для торговли. А вот в двухпалатных парламентах выборы в палаты не совпадают во времени. Верхние палаты меняются постепенно, как в США, на одну треть своего состава каждые два года. Не бывает такого, чтобы верхняя палата Конгресса США (Сенат) на 100% изменилась, она меняется медленно, но постоянно. И время ее частичного переизбрания не совпадает с моментом переизбрания Палаты представителей (нижней палаты). Вот так обеспечивается преемственность политической традиции и привычный политический порядок. Кроме того, в Украине двухпалатный парламент решает еще два актуальных вопроса.

- Каких?

- Как предотвратить узурпацию власти президентом, чтобы он не стал диктатором. С другой стороны, если он некомпетентен, так как всю свою прежнюю жизнь занимался другими делами, то ему нужна разделенная с другими лидерами ответственность, эффективная помощь. И это должны быть не просто умные люди, а "звезды" в своей сфере, политические лидеры из регионов. Обычно такие люди и становятся во всем мире сенаторами. Кроме того, это те люди, которые, как правило, независимы. Они состоятельны, а потому не переживают, как за счет депутатства квартиру в Киеве получить или другие подобные блага. Личные интересы ведь всегда негативно влияют на политику. И вот такие люди, которые могут посоветовать, разделить ответственность, нужны президенту.

- А референдум, можно ли таким образом перебрасывать на других свою ответственность?

- Можно, иногда даже нужно, однако при этом следует помнить, что люди могут быть просто некомпетентны по тем или иным вопросам. Голосовать люди всегда могут, а вот понимать, за что на самом деле они голосуют "за" или "против" – нет. Если же сенатор оказывается некомпетентным, то на этот случай у него всегда есть очень квалифицированные помощники.

Кроме того, сенаторы могли бы не только представлять регионы, но и быть носителями здорового консерватизма. Украина не федеративная республика, но все же достаточно пестрая и разная. Мы ведь не Польша и не Германия – страны, надежно консолидированные по этническому признаку. Впрочем, хотя эти европейские страны являются этнически гомогенными (о проблеме переселенцев в Западную Европу мы сейчас не говорим), Польша имеет двухпалатный парламент, а Германия является федерацией земель. В Украине специфика регионов очень ярко проявляет себя, поэтому сенаторы могли бы обеспечить адекватное представительство для этнического и культурного многообразия Украины.

- А вот эта разность, она может разрушить политико-правовые устои?

- С точки зрения права и политики, на мой взгляд, чем более многообразная страна, тем более она творческая, продуктивная. В перспективе это сугубо положительное качество. Страны однообразные не просто "скучные". Им не хватает кросс-культурности, контрастов, эвристических стимулов.

- Как в окружении Владимира Зеленского относятся к двухпалатному парламенту?

- Насколько я знаю, профессиональное окружение президента эту идею поддерживает.

- Хорошо, а какие ещё есть проблемы у нашего Основного Закона?

- Третья проблема – это права человека. У нас эти права пока что явно нереалистичны. В Украине из-за ее пост-тоталитарной (полу-социалистической) природы социально-экономические права не подкреплены (и не могут быть подкреплены) реальной возможностью их реализации. По сути дела, у нас все еще сохраняется социализм в правах человека.

Сегодня сразу несколько проблем сошлись в одну точку. Первое: наличие очень большого количества малоимущих людей. Второе: поскольку эти люди бедные, они принадлежат к тем, кто не столько платит налоги, сколько живет на них. Таких людей непропорционально много.

Поэтому все наши упования на то, что новую Конституцию можно вынести на референдум, чреваты тем, что большинство людей может проголосовать за "возрожденный социализм". А государство, если оно будет оставаться полу-социалистическим, только усугубит и без того реально существующий экономический, финансовый и торговый кризис. Такая Украина обязательно обанкротится, за чем может последовать географический распад Украины. Без здорового рыночного начала, без возрождения гарантий частной собственности, без упования на обновленные независимые суды Украинское государство не сможет существовать.

- Что делать?

- Права человека нужно прописать более реалистично. Большой бюджет – больше платим, меньший бюджет – меньше. Иначе мы на дороге, которая ведет в тупик. Нужно отказаться от разрушительного социалистического коллективизма, сделать упор на предпринимательство, частную собственность, свободу договора. Чтобы сделать социально-экономические права реальными, необходимо использовать формы, которые используются в международных пактах 1966 года о правах человека. Эти пакты являются юридически обязательными для Украины, но они трактуют социально-экономические права как посильные обязательства государства на перспективу. Я бы рискнул как можно быстрее обновить Конституцию Украины в капиталистическом духе, изменить формулировки прав человека на такие, которые приняты в современном публичном праве. Действительно реалистическую Конституцию можно было бы проголосовать либо в парламенте, либо в конституанте (специально созданном для принятия Конституции органе), либо вынести ее на референдум.

Последнее полностью согласуется с действующим Основным Законом, который требует в своей статье 5 именно того, чтобы изменение конституционного строя получило непосредственную (то есть, без государства или его отдельных органов) поддержку народа.

Четвертое: украинская земельная собственность. Конституции как таковые – это документы развитого капитализма. Так называемые "социалистические конституции" – это обман в определении понятия. Близкими к реальности сегодня являются только западные – рыночные и, одновременно, либерально-демократические конституции. Образованные, современные экономисты, политологи и юристы знают: если что-то объявляется общенародной собственностью, то это на самом деле не собственность. В лучшем случае это просто указание на пространственные границы юрисдикции государства, в худшем – прямой и сознательный обман населения страны. Собственность может принадлежать либо одному человеку, либо группе конкретных лиц, которые могут распоряжаться своими активами по-настоящему, то есть до конца – подарить, заложить в банке, продать тому, кто дороже заплатит. Если собственность нельзя свободно продавать, то это не собственность в классическом понимании и смысле. Если собственность принадлежит сразу всем, то это значит, что на самом деле она не принадлежит никому. К сожалению, именно по такой "коллективистской" схеме у нас прописана собственность на землю в Основном Законе. И с этой проблемой столкнулся уже не один Петр Порошенко.

- Как?

- Вот есть крымские татары, которые пережили депортацию и геноцид. Они явно заслуживают, чтобы с ними наконец поступили справедливо. Я работал в группе по изменению Конституции в части обновления статуса Крыма в последней Конституционной Комиссии. Как только мы начали смотреть, что современное международное право гарантирует коренным народам, то увидели, что там присутствует множество самоуправленческих прав и настоящее, полноценное право на землю. Но только мы подошли к вопросу земли для крымских татар, как уперлись в статью 13 Конституции, которая говорит о том, что земля в Украине – это общенародное достояние.

Если мы хотим выжить как страна, то должны признать, что наша Конституция должна быть превращена в механизм, позволяющий людям свободно и благополучно жить. Без признания полноценного права частной собственности на землю Украина будет и дальше деградировать. Именно собственность на вещи и активы делает современного человека социальным существом, отнятие же собственности возвращает человека в биологический статус. Поэтому украинскую землю нужно отдать людям. Это сложно, потому что земля у нас – это основной ресурс. Как считал Михаил Грушевский, хороший земельный закон – это и есть воплощенное конституционное право Украины.

- Реформа местного самоуправления "повисла", остаются ОГА, как вы видите выход из этого вечного состояния "недореформированной Украины"?

- Я в Конституционной Комиссии еще при Петре Порошенко был одним из тех двух ее членов, кто голосовал против подобного варианта децентрализации.

- Почему?

- В этой децентрализации было слишком много признаков закамуфлированной централизации. Ясно было, что она была связана с желанием государства сэкономить деньги. Но меня даже не это отвратило, меня отвратили префекты, которые будут наделены полномочиями основных фигур, которые так и останутся воплощением исполнительной власти на местах. А я до сих пор считаю, что бюджеты местных советов – от сельского до областного – должны исполняться не государственными администрациями, а исполнительными (но негосударственными) органами местных советов. Во-первых, это настоящее самоуправление. Во-вторых, нужно всегда разделять интересы государства и интересы громад. Необходимо признать, что эти интересы в большинстве случаев не совпадают. Так, государство хочет больше денег отнять, а местные советы – удержать у себя. А вот префекты или главы ОГА должны выполнять функции, так называемого, "общего надзора", то есть, они должны следить за тем, соответствуют ли решения местных советов требованиям действующего законодательства. И это – все. Государственный интерес на местах должен реализовываться не через "опричников" даже самого лучшего президента, а через требования национальных законов. Только в этом случае можно будет сказать, что в Украине работает принцип верховенства права. Важно, чтобы в стране действовал абстрактный регулятор, универсальное правило, а не конкретный человек (президент, спикер или премьер). В правовом Украинском государстве именно рыночно ориентированная и либерально-демократическая Конституция, а не лидер или вождь запускает систему.

- О судебной системе. У нас в 2016 начали реформу и вот и она тоже "висит", каким образом тут выходить из ситуации "недореформирования"?

- Здесь нужен надёжный "капиталистический", фундаментально уважающий частную собственность и права собственника суд. Для судьи мало быть просто честным человеком. К сожалению, наши судьи – это вовсе не бесстрастные арбитры в поединке индивида и гражданского общества с всемогущим государством. Наши судьи, преимущественно, уверены, что они – защитники государства и коллектива – от необоснованных претензий индивида. Так их десятилетиями учили. Мои друзья, которые работают адвокатами и нередко ведут многомиллионные дела, говорят: почти не было такого случая, чтобы судьи не смотрели на частного собственника как на сомнительную и вызывающую фигуру.

Словом, фундаментальных проблем у современной Украины так много, что все меньшее количество наделенных высшей политической властью людей хотели бы оказаться с ними лицом к лицу. Масштаб задач такой огромный и тяжелый, что порой не ясно, с чего следует начинать. С Владимиром Зеленским, думаю, должно происходить именно нечто подобное.

- Вы бы с чего начали?

- Я бы начал с собственности. Государству стоило бы раздать все, по возможности, в частные руки. Не только землю, но также, скажем, национальные университеты. В Украине примерно 300 университетов, но значительная их часть – это просто профессионально-технические или, что еще хуже – "мифолого-созидающие" училища. Украина производит тысячи кандидатов наук, но это далеко не западные PhD.

Есть явная проблема с обществом и с его уровнем знаний. Надо не просто учиться, а массово изучать иностранные языки, переводить больше серьезной научной литературы. При этом мы все равно не обгоним россиян, у которых сегодня наблюдается бум научных переводов.

Например, четырехтомная "Мир-система Модерна" И. Валлерстайна (один из ведущих представителей современной западной общественной мысли) является у нас массово доступной лишь в русском переводе. В каком университете, кроме Киевской школы экономики, читают у нас произведения И. Валлерстайна в оригинале? Украинские студенты его не читают, даже наши аспиранты массово подобных авторов не читают. Между тем, объемные книги этого автора – это беспрецедентная сага о возникновении и триумфальном развитии западного капитализма. Если мы хотим быть славянской культурной ветвью Европы, надо серьезно и по-новому учиться.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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