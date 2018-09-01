Украине нужна поддержка в виде смертоносного оружия – Волкер

Cпецпредставитель Госдепа США по Украине назвал естественным, что Киев ищет помощи от других стран

Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне готовы увеличить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы. Об этом сообщают Известия со ссылкой на издание The Guardian, в котором 1 сентября было опубликовано интервью с Волкером.

В частности, он подтвердил полную готовность США поставлять Украине летальное оружие помимо противотанковых ракет.

"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины. — Ред.)", — пояснил Волкер.

По его словам, в такой ситуации естественно, что Киев ищет помощи от других стран.

"И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", — заключил представитель Госдепа.

Напомним, в декабре 2017 года в Госдепе США рассказали о предоставлении летального вооружения Киеву. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний.

Также в течение 2017 года пять стран Восточной Европы и США уже поставляли Украине некоторые виды летального оружия.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники. Он выразил уверенность, что новое вооружение изменит ситуацию на Донбассе.