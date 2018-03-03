Полторак: Наше новое вооружение изменит ситуацию на Донбассе

Украина должна не только ждать помощи от Запада, но и рассчитывать на свои возможности, считает министр

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе. Об этом он рассказал журналистам, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы должны использовать помощь не только от наших зарубежных партнеров, которую предоставляют нам такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, а также другие страны. Мы должны рассчитывать и на наши возможности и мощности. Оборонно-промышленный комплекс страны работает достаточно, последний год-два очень мощно, если сравнить, как это было в начале", – сказал министр.

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По его словам, ситуация на фронте теперь изменится для ВСУ к лучшему.

"У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники, новейшего вооружения, которое весьма существенно повлияет на ситуацию в Вооруженных Силах Украины, на состояние вооружения, а также на ситуацию, которая на сегодняшний день существует на линии соприкосновения в районе проведения АТО", – подчеркнул Полторак.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.