Украинская делегация в ОБСЕ покинула зал заседаний из-за "российского Крыма"

Дипломаты от Украины устроили демарш в ответ на действия пророссийских пропагандистов с полуострова

Делагация Украины в ОБСЕ / Фото: МИД Украины

На заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждали тему свободы слова и демократии, украинская делегация вышла из зала в знак протеста против заявлений представителей крымских пропагандистских "СМИ" о "российском Крыме".

Об этом сообщает крымскотатарский телеканал ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", – рассказала корреспондент с места событий.

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Отмечается, что на заседании выступали представители крымских пророссийских "СМИ". Главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская заявила, что Крым – это якобы Россия.

В свою очередь член Национального совета по телерадиовещанию, член украинской делегации Украины в ОБСЕ Валентин Коваль заявил, что модератор заседания отказался сразу прекратить выступления пропагандистов.

"Не может представитель Крыма зарегистрироваться здесь не иначе, как общественная организация, но мы видим здесь представителей СМИ, получивших лицензию от оккупационной власти, и они пытаются и здесь продвигать идеи. Именно поэтому мы выразили протест против ведения, мы настаивали, чтобы прекратили эти выступления здесь, но модератор, который имеет полную власть над происходящим — он решил продолжать выступления, поэтому мы решили уйти из зала, чтобы не освящать своим присутствием идеи, которые здесь пропагандируются", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова. В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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