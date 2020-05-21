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  1. Новости политики

Украинские дипломаты продемонстрировали российские паспорта переговорщиков из ОРДЛО

21 мая, 21:26

Елена Кузьмич

Эти люди не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ представила копии российских паспортов так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина и других представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО. – Ред), которые участвуют в заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, – "Укринформ".

Мол, Россия на переговорах в Минске пытает не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ.

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Из-за этого во время заседании Постоянного совета ОБСЕ дипломат продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой – так называемым "министрам иностранных дел" т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Также был продемонстрирован и российский паспорт так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина – главы российской оккупационной администрации на Донетчине.

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"Эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", – резюмировал Цимбалюк.

Ведь есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ.

Напомним, что ранее состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс паспорт ОРДЛО ТКГ

Источник: Укринформ

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