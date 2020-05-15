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  1. Новости политики

Обстановка обострилась: Грызлов "обиделся" на Украину после переговоров в ТКГ

15 мая, 11:04

Сергей Мартынец

Особенно Грызлову не понравился отказ Киева говорить с боевиками

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов недоволен изменением формата минских переговоров и обновлением состава Контактной группы, а также тем, что Украина отказалась имплементировать "формулу Штайнмайера" в свое законодательство. Так он прокомментировал вчерашние переговоры по Донбассу.

Россия продолжает добиваться прямого диалога Киева с т.н. "Л/ДНР", но украинская сторона не раз заявляла, что не будет вести переговоры с боевиками.

"Видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", – сказал Грызлов.

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Он отметил, что на вчерашних переговорах особенно обострилась ситуация на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса". Отметим, что в переговорах по Донбассу впервые участвовали депутаты Рады.

"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и Контактной группы", – отметил российский переговорщик.

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Грызлов отметил, что на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно действовать в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Однако он не упомянул, что Россия отказывается уже который год выполнить первые пункты – прекратить огонь и вывести свои войска с Донбасса.

Также он сообщил, что российская делегация предложила внести в протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, от чего украинская делегация отказалась.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 мая состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации. Стоит отметить, что, несмотря на недовольство России изменением формата ТКГ, в переговорах экономической подгруппы российская сторона была представлена заместителем министра экономики.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия контактная группа переговоры в Минске ТКГ Борис Грызлов

Источник: Интерфакс

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