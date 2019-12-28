Украинские СМИ не пустят на обмен пленными на Донбассе: названа причина

Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, заявили в штабе ООС

/ Фото: Сегодня

Украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и сепаратистами Донбасса, который должен пройти в воскресенье, 29 декабря, под Горловкой на КПВВ "Майорск", сообщает LB.ua

Спикер штаба Операции объединенных сил Виталий Саранцев заявил, что "фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента", поскольку штаб ООС не является организатором.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", – рассказал спикер штаба.

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"Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", – добавил Саранцев.

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Напомним, представитель т.наз. "Донецкой народной республики" в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Дарья Морозова заявила, что в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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