Названа дата и место обмена пленными – СМИ

Обмен пройдет по формуле "все установленные на всех установленных»

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После того, как на днях Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными, стало известно, что обмен пленными по формуле "все установленные на всех установленных" пройдет 29 декабря.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров сообщает, что обмен пройдет в воскресенье.

"По итогам видеоконференции стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до Нового года реализовать решение "нормандского саммита", – заявил собеседник информагентства.

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"По итогам видеоконференции (Контактной группы по Донбассу, где обсуждался обмен пленными – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "нормандского саммита". Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене. При составлении списков на обмен были допущены небрежности. Так, в списках оказались осужденные в Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене", – сообщает источник.

Сейчас идет опрос лиц из обменного списка на предмет их согласия или отказа.

"Покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", – добавил собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердил ТАСС, который отметил, что обмен пройдет на контрольно-пропускном пункте под Горловкой.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное",- сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к переговорному процессу.

На днях в СМИ сообщали со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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