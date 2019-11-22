Украинские ТЭС оказались на грани остановки из-за импорта света из России

Ведущие энергетические предприятия рассчитывают на то, что в ситуацию вмешается президент

Украинские ТЭС оказались на грани остановки после того, как российская электроэнергия стала поступать беспрепятственно в Украину. Эксперты называют случившееся энергокапитуляцией перед Кремлем.

Руководители ведущих энергетических предприятий обратились с официальным письмом к президенту. Просят вмешаться и спасти одну из ведущих отраслей украинской экономики. Энергетический кризис изучили корреспонденты "Сегодня".

Кризис уже наступил, пишут в своем обращении руководители ведущих энергокомпаний. Мол, импорт российской электроэнергии, внедрение прайс-кэпов, отсутствие рынка вспомогательных услуг поставили отрасль на колени.

Ситуация критическая, пишут президенту, премьеру, профильному министру и даже Совету нацбезопасности.

Реклама

"На рынке электрической энергии сложилась ситуация, которая представляет угрозу для энергетической независимости страны и даже национальной безопасности Украины", – говорится в обращении ведущих энергокомпаний Украины.

Речь идет об импорте электроэнергии из России, который ежедневно бьет рекорды.

"Российский импорт в пиковые часы нагрузки возрастает в разы, в пять раз. Он идет лавиной, он искажает этот рынок, опускает все рыночные показатели, и в результате страдает наша генерация", – говорит первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Дешевая российская электроэнергия вытесняет украинскую. Отечественные ТЭС – на грани остановки. Вынуждены сокращать мощности. На их складах накапливается уголь. Потребности добывать его больше нет. Профсоюз энергетической отрасли также направил совместную жалобу в ведущие ведомства страны.

"Останавливаются украинские шахты. 100 тыс. работников угольной промышленности останутся без работы. А если еще учесть их семьи, и учесть то, что в шахтерских городах, кроме шахты, школы и двух детских садов больше ничего нет, просто остановится жизнь в шахтерских городах, они пойдут на вымирание", – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Энергокапитуяция перед Россией отдает политический рычаг в руки Кремля, говорят и эксперты, и политики. И речь идет уже о независимости всей Украине.

"Герус с Коломойским посадили Украину на электрический стул, рубильники от которого в руках Путина. Путин всегда использует энергию, как оружие. Поэтому я сделал обращение к СБУ с требованием изучить ситуацию, и дать ответ — нет ли здесь состава преступления, государственной измены интересов Украины", – заявил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция партии "Европейская Солидарность").

Это не первый такой документ. В правоохранительные и антикоррупционные органы обращался и народный депутат Михаил Бондарь. Делал это дважды. Но ответа до сих пор не получил. Редакция "Сегодня" также направила запрос к профильному министру, чтобы узнать, как спасать отрасль. "Сегодня" ждут комментарий.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – позволить закупать импортную электроэнергию. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с этой ситуацией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама