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Украину и Молдову объединяет желание избавиться от российских войск на территории – Зеленский

11 июля, 20:17

Украина готова принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию

Фото: president.gov.ua

Украина и Молдова остаются неизменными и надежными партнерами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду встречи со СМИ.

"Наши страны не только соседи, но и постоянные партнеры", – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, правительство и парламент Молдовы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины. Он выразил надежду, что новое правительство Республики Молдова продолжит это делать.

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Глава государства отметил, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

"Украину и Молдову объединяет одно общее желание – чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации. В отношении защиты суверенитета наших государств и безопасности в регионе наши позиции едины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Со своей стороны Майя Санду заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

"Я чувствую любовь и глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства", – отметила она.

Напомним, в июне Майя Санду приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте своей страны и назвала Украину другом и партнером Молдовы, у которого есть чему поучиться.

Мы также писали, что в мае, сразу после инаугурации нового президента Украины, президент Молдовы Игорь Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и выразил надежду на скорую встречу.

Встреча Зеленского и Санду является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Приднестровье, Молдова, Зеленский, Украина, российские военные, Санду

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Источник:

president.gov.ua

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