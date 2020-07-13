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Украину ждет максимальная дезинтеграция из пространства СНГ: Кулеба раскрыл детали

13 июля, 20:05

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Глава МИД назвал свою главную цель как министра

На фоне и пленения Россией украинских военных моряков в 2018 году, и недавнего захвата рыбаков Украине следует заняться делимитацией морской границы с РФ в Азовском море, но это невозможно до тех пор, пока действует Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД назвал заключение данного соглашения с РФ ошибкой, но отметил, что на момент подписания в 2003 году украинская сторона не могла догадываться, что Кремль пойдет на агрессию против Украины и будет совершать "ползучую агрессию и оккупацию Азовского моря".

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"Я продолжаю изучать все плюсы и минусы нашего отказа от этого соглашения в широком контексте безопасности Азовского моря", – сказал Кулеба.

Он напомнил о том, что на прошлой неделе Кабмин разорвал другое соглашение с Россией – Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, что вызвало истерику в Кремле.

"Моя политика как министра заключается в максимальной дезинтеграции Украины из политического и правового пространства СНГ. Более того, меня очень раздражает, когда говорят "страны СНГ", – резюмировал Дмитрий Кулеба, заверив в том, что подобные решения должны укреплять, а не ослаблять позицию Киева.

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Больше об угрозах со стороны России, войне на Донбассе, Минских договоренностям и возвращении Крыма читайте в полной версии интервью на сайте "Сегодня".

Также смотрите видеосюжет о захвате российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море:

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Азовское море агрессия России Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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