Умань без хасидов: в Израиле сделали неожиданное заявление

Украину просят "принять надлежащие меры", чтобы ограничить паломничество евреев в этом году

После того, как мэр Умани Александр Цебрий призвал украинские власти ограничить паломничество хасидов в его город в этом году, с аналогичным призывом выступили и в Израиле.

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Как сообщает Deutsche Welle, 4 августа директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это – украинские органы власти должны принять надлежащие меры", – сказал он.

Напомним, в прошлом месяце Александр Цебрий сообщил, что в этом году "прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", поскольку Израиль находится в "красной" зоне списка МИД, а в самой Украине запрещены массовые мероприятия.

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По словам мэра, израильская сторона отнеслась к этому с пониманием.

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Стоит отметить, что в прошлом году на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов.

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