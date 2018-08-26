"Умер большой друг Украины": Порошенко и Трамп отреагировали на смерть Маккейна

Американский политик поддерживал украинцев на Майдане и в войне на Донбассе

Друг скончавшегося сенатора США Джона Маккейна президент Украины Петр Порошенко и его оппонент американский лидер Дональд Трамп выразили соболезнования в связи со смертью политика.

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", – написал в Twitter президент США.

В свою очередь глава украинского государства назвал смерть политика печальной новостью для всего украинского народа.

"Умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства. Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе. Память о Джоне Маккейне навсегда останется в наших сердцах. Соболезнования семье и всем американскому народу. Скорбим вместе с вами", – написал Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, еще вчера было заявление, что Маккейн решил больше не бороться с раком. Со своей сильной волей Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора.

Как известно, в июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Сам политик еще в прошлом году утверждал, что в борьбе с раком врачи дают ему "очень плохой прогноз". Он отметил, что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

В то же время общеизвестно, что Маккейн является одним из главных друзей Украины США. Он не раз высказывался в поддержку нашей страны, призывал оказать помощь в борьбе с российской агрессией и вступался за Украину в вопросе предоставления летального оружия.