Американский сенатор Маккейн решил больше не бороться с раком

Сегодня, 21:38

Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, более года проходивший лечение от опухоли мозга, принял решение отказаться от дальнейшей противораковой терапии, говорится в заявлении семьи сенатора, распространенном в пятницу.

"Прошлым летом сенатор Дж.Маккейн сообщил американцам новость, которую уже знала его семья: у него была диагностирована агрессивная форма глиобластомы, и прогноз был серьезно негативным", – подчеркивается в заявлении.

"Он уже превзошел ожидания медиков (относительно того, сколько ему осталось жить – Ред.). Но прогрессирование болезни и непреклонно приближающийся возраст вынесли свой вердикт. Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение", – отметили члены семьи американского сенатора.

В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Ранее сенатор от Республиканской партии, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн резко раскритиковал встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Также американский сенатор Джон Маккейн заявил, что предоставление Киеву оборонительного вооружения не противоречит миру в Украине.
рак, лечение, болезнь, маккейн, Джон Маккейн
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

"Ни один президент США так себя не унижал" – Маккейн о встрече Трампа с Путиным

17 Июля, 05:50

Маккейн, не подбирая слов, назвал совместную пресс-конференцию двух президентов позором и унижением для главы Белого дома

США

Фото: AFP

Маккейн о встрече Трампа и Путина: Либо отказаться, либо говорить с позиции силы

15 Июля, 02:31

Сенатор дал Трампу важные советы перед разговором с Путиным
Загрузка...

США

фото AFP

Маккейн раскритиковал идею возвращения России в G8

9 Июня, 01:32

Сенатор считает, что предложение Трампа вернуть РФ в G8 может навредить лидерству США в мире

США

Фото: администрация президента Украины

"Все равно умирает": советница Трампа "пошутила" над Маккейном

13 Мая, 03:48

Как известно - у сенатора агрессивная форма рака мозга
Загрузка...