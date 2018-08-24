Американский сенатор Маккейн решил больше не бороться с раком

Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, более года проходивший лечение от опухоли мозга, принял решение отказаться от дальнейшей противораковой терапии, говорится в заявлении семьи сенатора, распространенном в пятницу.

"Прошлым летом сенатор Дж.Маккейн сообщил американцам новость, которую уже знала его семья: у него была диагностирована агрессивная форма глиобластомы, и прогноз был серьезно негативным", – подчеркивается в заявлении.

"Он уже превзошел ожидания медиков (относительно того, сколько ему осталось жить – Ред.). Но прогрессирование болезни и непреклонно приближающийся возраст вынесли свой вердикт. Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение", – отметили члены семьи американского сенатора.

В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Ранее сенатор от Республиканской партии, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн резко раскритиковал встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Также американский сенатор Джон Маккейн заявил, что предоставление Киеву оборонительного вооружения не противоречит миру в Украине.