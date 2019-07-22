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Уничтожение бюллетеней: в ЦИК назвали популярные нарушения на выборах

22 июля, 02:25

Страшное "оружие" использования штампа "выбыл" не сработало, – заявили в ЦИК

Фото: AFP

К досадным инцидентам во время выборов 21 июля можно отнести ложные сообщения оз аминировании избирательных участков.

Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге в ЦИК, – пишет Укринформ.

Кроме того, были случаи, когда избиратели пытались уничтожить свои бюллетени в знак протеста, а 27 участков открылись вовремя.

"С удовольствием могу сообщить, что такое страшное оружие в руках нерадивых членов комиссий и возможных фальсификаторов, как использование штампа" выбыл ", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев должным образом проставили штамп", – резюмировал Радченко.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий. 

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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Тег выборы, нарушения, ЦИК, голосование, выборы в парламент

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Источник:

Укринформ

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