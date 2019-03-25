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Уничтожили сотни вражеских агентов: Турчинов поздравил СБУ с праздником

Сегодня, 10:53

Сотрудники спецслужбы защищают экономический, научно-технический и оборонный потенциал государства

Фото: turchynov.com
Фото: turchynov.com.
Уничтожили сотни вражеских агентов: Турчинов поздравил СБУ с праздником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/896/e1d/5c9896e1d872b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/896/e1d/5c9896e1d872b.jpg Политика Сотрудники спецслужбы защищают экономический, научно-технический и оборонный потенциал государства

Служба безопасности – это одно из важнейших звеньев в безопасности страны. Украинская спецслужба сделал огромный вклад в противодействие гибридной войне России. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю Дня СБУ.

Он отметил, что сотрудники спецслужбы защищают не только украинцев, но и экономический, научно-технический и оборонный потенциал государства, а с первых дней войны с РФ сотрудники СБУ вместе с военными защищали страну на фронте.

"Возрожденная, сильная и профессиональная Служба, которая эффективно отвечает современным вызовам, защищает страну от внешних и внутренних врагов, пользуется уважением среди спецслужб ведущих стран мира. Благодаря добросовестному и самоотверженному выполнению вами своего конституционного долга, уничтожены сотни вражеских агентов и диверсантов, предотвращены террористические акты, разоблачены опасные и коварные внутренние враги. Без преувеличения, покой и мирная жизнь наших граждан зависит от вашей нелегкой, непубличной и профессиональной работы", – сказал Турчинов.

С профессиональным праздником СБУ поздравил и президент Петр Порошенко. СБУ, по словам главы государства, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства. Он считает, что нынешняя спецслужба вселяет страх во врагов.

Как рассказывал на днях Порошенко, за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств.

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Тег Турчинов, СБУ, спецслужба

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